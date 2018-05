Žak Hudek oštro odgovorio na kritike Salvadora Sobrala: Sram te bilo licemeru!

Prošlogodišnji predstavnik Hrvatske na Eurosongu, Žak Hudek je u podužem statusu na Fejsbuku kritikovao prošlogodišnjeg pobednika Eurosonga Salvadora Sobrala i njegove izjave o samom takmičenju.

Sobral je u intervjuu izjavio kako ima odnos “ljubavi i mržnje prema Eurosongu”.

“Evrovizija mi je donela mnogo dobrih stvari. Pevao sam na nekim džez festivalima na kojima nikad nisam mislio da ću pevati. Mnogo stvari dugujem Evroviziji. Ali, nadam se da će ljudi s vremenom prestati da me doživljavaju kao pobednika tog takmičenja i videti me samo kao muzičara”, rekao je Sobral. Dodao je da je mislio da će se stvari na Eurosongu promeniti posle njegove pobede, ali da to ipak nije tako.

“Jutjub je mislio da će mi se svideti pjesma Izraela ove godine. Otvorio sam je i užasna pesma je izašla. Srećom, ove godine ne moram da slušam ništa”, rekao je Portugalac.

Žak mu je poručio da odmah treba da se izvini Neti, predstavnici Izraela koja je jedna od favorita za pobedu ove godine.

“Sram te bilo! Veoma si se trudio da se predstaviš kao skroman čovek, pravi umetnik, i možda si prevario celu Evropu, ali mene nisi! Prošle godine, kad si propustio sve probe i tvoja sestra ih je odradila za tebe EBU je trebala da te diskvalifikuje. Bilo je neprofesionalno i veoma nepravedno prema svima nama koji smo tamo naporno radili. Tužno je što si imao zdravstvenih problema, ali moram reći, ako ih imaš onda ne učestvuješ u tako velikom projektu kao što je Eurosong”, napisao je Žak.

Sobral je prošle godine stvarno propustio sve probe pre nastupa u Kijevu jer je imao ozbiljnih srčanih problema pa mu lekari nisu dopustili da ranije putuje, a prošle godine je išao na transplantaciju srca.

Žak je dodao i kako je prema drugim takmičarima prošle godine Sobral bio jako neprijatan (rekao je da “muzika nije vatromet”), ali da je strašno da ružno govori o Neti.

“Tako neprimereno, nimalo džentlmenski. Ako toliko mrziš koncept Evrovizije, nisi trebao ni da se takmičiš. Ti si veoma malena osoba. Možda misliš da si pravi umetnik, ali za mene si samo pozer. Misliš li stvarno da si cool kad se ponašaš tako nezainteresovano i daleko? Ne. Veruješ li stvarno da te takvo ponašanje čini većim umetnikom u očima javnosti? Nije tako. To samo pokazuje da si lažan, baš kao i prošle godine kad si pobedio. Možda si pobedio, ali za mene nisi pobednik!”, napisao je Žak.

Mnogi komentatori složili su se s njim i osudili izjave Sobrala.