Žak Houdek zadovoljan plasmanom: Ostavili smo svoje srce na sceni “Evrosonga”

Fantastični Žak Houdek osvojio je 13. mesto na 62. po redu “Evrosongu”. Iako su mnogi, a i sam Žak, očekivali bolji plasman na ovom muzičkom takmičenju Houdek nije uspeo da zauzme bolje mesto, ali ono u čemu je sigurno u samom vrhu jeste pažnja koju je privukao.

Čovek glas, kako ga nazivaju, konačno se i oglasio i sa publikom i prijateljima podelio je utiske nakon “Evrosonga”.

Iako su mnogi očekivali da će Žak biti razočaran kao i većina učesnika, njegova poruka i fotografija puna pozitivne energije oduševila je apsolutno sve.

– Sjajno je probuditi se danas i znati da smo ostavili svoje srce na sceni “Evrosonga”, i biti blagosloven svim porukama podrške. Hvala vam! – napisao je Žak uz širok osmeh i sledeću fotografiju.

It is great to awake up today knowing that we left our ❤on the #ESC stage last night and to be blessed with messages of support!Thank You!❤️ pic.twitter.com/LBPKYnHYn4

— JACQUES HOUDEK (@jacqueshoudek) May 14, 2017