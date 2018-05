Zafir Hadžimanov o ulozi u “Nemanjićima”: Oduvek sam se osećao kao car, pa hajde jednom da to i pokažem

Gledaoci RTS pogledali su u nedelju finale serije “Nemanjići”. U epizodi pod nazivom “Zora” krunu Stefanu Prvovenčanom i samostalnog srpskoj crkvi daje nikejski car Teodor Laskaris, koga igra Zafir Hadžimanov. On uspeva da ubedi Savu da bude prvi arhiepiskop.

Zafir je u intervjuu za Novosti otkrio kako je došlo do toga da prihvati ulogu u ovom projektu iako ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Da li vas je iznenadio poziv reditelja Marka Marinkovića?

– Jeste me iznenadio. Kada me je pitao da li bih hteo da igram jednog cara, rekao sam mu da sam se oduvek osećao kao car, pa hajde jednom da to i pokažem. Šalim se, naravno. Nisam se uvek osećao kao car, pogotovo otkad me je ovo srce “dohvatilo”. Uloga je vrlo interesantna. Radi se o nikejskom caru Teodoru Laskarisu, veoma uspešnoj istorijskoj ličnosti, koji se izborio za neko pravo i dobro našem narodu na ovim balkanskim prostorima, orijentisanom ka pravoslavlju. Rastku Nemanjiću, odnosno Svetom Savi, on je dosta pomogao da srpska crkva dobije samostalnost. Dobio sam ulogu koja je minijaturna, ali ne bi smela da se izbaci iz serije.

Kako vam se dopada realizacija “Nemanjića”?

– Serija je lepa i poučna, i to ne samo u školskom smislu, mada i tako veoma malo znamo. Sve je stalo i vrti se oko Kosova, malo o Karađorđu i Milošu, a Nemanjići su malčice ostali po strani, iako su ostavili značajne belege za sobom, naročito manastire. Meni se tako čini, kao jednom malom zrnu žita u toj pogači koju nam sprema TV Beograd. Drago mi je što se to događa. Pomalo mi je zlo, da ne kažem nešto gore, od ovih repriza. Malo su čak postale i neprijatne, jer, bože me prosti, pola ljudi više nema. Serije treba da nas razonode, opuste, nasmeju, a gledamo Novo groblje – rekao je Zafir.