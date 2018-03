Za odmor i relaksaciju: Rada Manojlović u rodnom selu gradi lični kutak za uživanje

Pevačica Rada Manojlović jedna je od retkih javnih ličnosti koje se ne stide svojih korena i mesta iz kojeg potiču, pa tako često ističe da je ponosna na svoj rodni kraj, selo Četereže.

Budući da je svom ocu u potpunosti renovirala kuću u kojoj je provela detinjstvo, Rada je sada odlučila da napravi čitav kompleks u kojem će se relaksirati.

– Rada obožava Četereže, jer je to jedino mesto gde se istinski odmori nakon mnogobrojnih poslovnih obaveza. Ona svaki slobodan trenutak provodi tu, kako zbog opuštanja, tako i zbog oca Radeta. Međutim, jedino što joj nedostaje jeste to što selo nema nijedno mesto za relaksaciju, gde bi mogla da obnovi energiju zbog iscrpljujućih nastupa. Zbog toga je rešila da sama sebi omogući takav luksuz, i to u svom dvorištu, rekao je izvor za “Alo” i objasnio kako će sve to izgledati:

– Radi je bilo najvažnije da ima saunu i džakuzi, tako da je to trenutno prioritet. Angažovala je arhitektu, koji je ceo projekat isplanirao do detalja, a Rada je sve prepustila rukama majstora. Nacrti su već napravljeni, a uskoro će početi gradnja, zbog čega je veoma uzbuđena. Osim toga, mali spa-centar će sadržati i tursko kupatilo i slanu sobu, a Rada se potrudila da niko sa ulice ne može da vidi kako će to izgledati, pošto joj je veoma bitno da ima privatnost, navodi izvor blizak pevačici i dodaje:

– Onda je odlučila da dogodine napravi i bazen jer joj je to oduvek bila želja, a najverovatnije će jednu prostoriju opremiti raznim spravama za treniranje, ističe izvor i podseća da je folkerka još pre nekoliko godina dosta novca uložila u renoviranje porodičnog doma u rodnom selu.

– Radi nije žao što još nije uspela da kupi stan u Beogradu jer je dosta novca uložila u kuću u Četerežu, jer je sigurna da je to mesto u koje će se uvek vraćati. U poslednje vreme tamo često odlazi i sa dečkom Harisom Berkovićem, koji je podržao njenu odluku da napravi mini-spa. I on voli tu vrstu relaksacije, tako da će sigurno zajedno uživati –rekao je izvor za Alo