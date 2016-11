Vuk Kostić se pripremao za ulogu uz Jelisavetinog tatu

Glumac Vuk Kostić igra inspektora koji istražuje ubistvo, a u ovoj ulozi publika ga je još više zavolela. On otkriva da mu je za spremanje ove uloge pomoglo poznanstvo za Batom Orašaninom, ocem njegove devojke Jelisavete.

U intervjuu za „Alo!” nije želeo da otkrije ko je ubica, iako se publika ljuti zbog toga.

– Pa ne, zašto bismo to otkrivali i tako im uskratili zadovoljstvo? A i onako će uskoro saznati, kraj serije je u januaru. Bilo bi ekstraglupo da kažeš nekome ko je ubica kada je to ekstrazanimljivo da se gleda, pa da nekome pokvarim uživanje nekoliko meseci. Saznaće u januaru – kaže poznati glumac i dodaje:

– Znao sam da će serija biti super i da će se svideti ljudima čim sam video scenario. A kada smo završili snimanje, znao sam šta smo uradili… I na tekst sam odmah odlepio, odmah sam video da je ekstra – priča Vuk, koji je ponosan na svoju ulogu u toj seriji.

Na pitanje da li mu je bilo teško da spremi lik inspektora, Vuk otkriva da je okružen ljudima koji se bave detektivskim poslom.

– Meni je pokojni stric bio inspektor, a imam i dosta drugara policajaca i Batu Orašanina, koji je bio inspektor za krvne delikte. Nisam ja rastao ne znam gde, sve je to i moj svet, moje okruženje – objašnjava Kostić, koji se ne obazire na kritike na njegovu glumu.

– Pa nek zapišu u dnevnik to. Znaš koliko mi je stalo do toga. Meni vrh!

Podsećanja radi, Vuk i Jelisaveta su pre nekoliko godina započeli svoju vezu, a zatim su raskinuli. Upravo na snimanju serije „Ubice moga oca” njih dvoje su obnovili svoju ljubav. Iako retko priča o privatnom životu, Vuk je nedavno priznao da je Jelisaveta ljubav njegovog života, dok je ona ispričala da je glumac njen vitez. Iako se spekulisalo da uskoro staju na ludi kamen, ovaj glumački par još ne planira venčanje.