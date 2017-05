Vuk Kostić: Naravno da smo Jelisaveta i ja okej

Od kada je objavljeno da će se mlada glumica Jelisaveta Orašanin u junu zakleti na večnu ljubav našem košarkašem asu, Milošu Teodosiću, sve oči su uprte u Vuka Kostića koji je sa glumicom bio u dugogodišnjoj emotivnoj vezi.

I dok su jedni tvrdili da to njega nimalo ne remeti i da uživa u životu kao nikad pre, drugi kažu da pati za svojom bivšom dragom.

Ipak glumac je napokon sam otkrio u kakvim je odnosima sa Jelisavetom.

– Ne obraćam pažnju na to šta se piše u medijima o meni. Ne bih pominjao svoji privatni život uopšte. Nema potrebe, nije zanimljivo – rekao nam Kostić, ali je ipak na kraju popustio, pa je potvrdio da je sa bivšom devojkom u korektnim odnosima.

– Naravno da smo ona i ja okej – rekao je Vuk Kostić.

Glumac nam je rekao i da se nedavno vratio sa Crnogorskog primorja, gde je uživao u ribolovu.

– Ovog puta sam bio stacioniran u Budvi. Tamo je bio turnir u pecanju. Učestovalo je 13-14 ekipa. To što sam upecao posle turnira, to se ne važi. Inače, vreme me nije poslužilo, bilo je baš loše, ali posle sam otišao do Bigova gde imam kumove. Tamo je bilo odlično, u Bigovu se osećam kao kod kuće. Nemam svoju, ali imam kumovske kuće – rekao nam je Kostić.

Na pitanje da li su mu se udvarale devojke dok je bio u Crnoj Gori, s obzirom na to da je sada slobodan, Kostić je pokušao da izbegne odgovor, ali je, ipak, otkrio ponešto.

– Bile su neke maškare u Budvi, baš je bilo super. Prilazile su mi devojke. Moram da priznam da volim mažoretkinje. Sve je bilo ful – opušteno je prokomentarisao morska dešavanja glumac, i dodao da mu je boravak u Budvi baš prijao, jer su ga po povratku u Beogradu sačekale mnoge poslovne obaveze.

– Malo sam se odmorio, napunio baterije. Sada će da krenu “Ubice mog oca”, ako bog da, tako da ću imati dosta posla. Serija je super, i da ne glumim u njoj i ja bih je gledao, a to mi je najbolji parametar da znam da je dobra. Serija je dobro napisana, izrežirana, snimljena. Sve pohvale za celu ekipu – kaže Kostić.