Vujadin Savić želi veliku porodicu: Što se tiče dece, moja supruga i ja smo tek počeli

Fudbaler Crvene zvezde i suprug glumice Mirke Vasiljević, nakon osvojene titule prvaka Srbije, uživa u zasluženom odmoru, a dok čeka pripreme za narednu sezonu otkriva da je spreman da postane otac i četvrti put.

– Ne želim da pričam na temu venčanja sa Mirkom, ali mogu potvrditi reči svoga kuma da smo, što se tiče dece, moja supruga i ja tek počeli – kaže sa osmehom dvadesetsedmogodišnji sin čuvenog Duleta Savića i otkriva šta je najveća životna želja njegovog oca.

– Iako sinove po svaku cenu ne usmeravam da se bave fudbalom, oni stalno traže loptu. Nisam od sportista koji u svojoj deci vide sigurne naslednike, neka sami odaberu čime će se baviti. Tu sam da im kažem šta je dobro, a šta ne, a na njima je da odluče. Ipak, iskren da budem u dubini duše bih voleo da se ostvari vizija moga oca da budemo prvi u Crvenoj zvezdi koji su se generacijski smenjivali u timu. U smislu da deda, otac i sin nose crveno-beli dres. Zato bih voleo da neko od mojih sinova odabere taj put – kaže Savić i osvrće se na veliki uspeh svog tima.

– Bilo je vrlo emotivno, ipak nisam imao nikada titulu sa Zvezdom, iako sam odrastao u klubu koji volim. Mogu slobodno reći da mi je srce bilo prazno i da sam ga sada ispunio. Presrećan sam jer sam ostavio veliki san, a posebno mi je drago što me je Mirka sa decom bodrila sa tribine – uverava Vujadin i otkriva da je u domu porodice Savić uvek veselo, bez obzira na to da li imaju konkretan povod za to.