Vojin Cetković: Nadam se obradi Prvog svetskog rata i povlačenja preko Albanije, to su prave holivudske priče

Malo koja televizija u regionu se kroz igrano-serijski program susrela sa 12. vekom, gde rekonstrukcija istorijskih događaja zavisi od različitih izvora, pri čemu od objekata, kostima i rekvizita nije sačuvano ništa autentično. Primer toga je istorijska saga “Nemanjići – Rađanje kraljevine”, čiju smo prvu epizodu pogledali za Novu godinu.

Prikazivanje jedne od najiščekivanijih serija RTS-a očekuje nas od sredine februara. U ulozi Stefana Prvovenčanog je Vojin Ćetković, koji je bio gost Kulturnog dnevnika.

Od pesnika Laze Kostića do srpskog srednjovekovnog vladara. Imate li utisak da ste na neki način predodređeni za uloge istorijskih ličnosti?

–Igrao sam i u pozorištu neke istorijske ličnosti, neka klasična dela. To prosto reditelji tako vide. Sad, mogu ja da pričam o sebi da li to mogu da iznesem ili ne mogu da iznesem. Oni su ti koji presuđuju da li mogu da glumački iznesem jednu takvu ličnost – da li može da se otrpi moje lice i moja gluma kroz 12 ili 15 epizoda i da mi se veruje.

S obzirom na ne tako daleku epohu, drugačiji jezik kojim se govorilo, da li je bilo teško izneti jedan takav lik i približiti ga publici uz nastojanje da sadržaj bude jasan?

–Mislim da je to jedna od prednosti scenarija, što jezik nije arhaičan, što postoje događaji koji obeležavaju to vreme, ali uglavnom je ritam govora maltene savremen, književni, ali bliži ovom savremenom. Na taj način smo nekako osavremenili i omogućili gledaocu da može mirno da prati seriju i mislim da bi ljudi odustajali od gledanja kada bismo govorili jezikom kojim se tada govorilo.

Vas kao Stefana Prvovenčanog nismo videli u prvoj epizodi. Kada ćete se pojaviti u srednjovekovnoj odori, čizmama, sa mačem i na konju?

–Ja se pojavljujem od četvrte epizode, dok prve tri epizode igra moj mlađi kolega. On igra mladog Stefana Prvovenčanog, dok sam ja Stefan Prvovenčani od njegove tridesetpete, tridesetšeste godine pa do smrti. I to je bilo veoma zahtevno.

Budući da se radi o kompleksnom liku, pretpostavljam da su bile neophodne ozbiljne pripreme. Možemo li reći da je reč o velikom glumačkom izazovu?

–Nisam se time opterećivao, ni svetošću svog lika, ni njegovim mestom u našoj istoriji. Pokušao sam da odigram tog čoveka, da odigram njegove ljudske i vladarske dileme, njegova emotivna stanja i da poštujem ono što je napisano u scenariju, jer smatram da je to jedino relevantno. Sve ostalo je možda neki moj način koji gledaoci možda i neće videti, možda neće primetiti, a meni mnogo znači.

Postoje mnoge teme iz naše istorije koje nisu obrađene na filmu. Mnoge ličnosti su zanemarene i sve češće čujemo komentare da tako ne treba da ostane. Kako vi kao glumac gledate ne to?

–Ako se steknu uslovi za takva snimanja, možemo to da izvedemo. Bogu hvala, imamo takvu tehniku i pojeftinila je pa možemo sebi da priuštimo jedan ovakav podvig, da počnemo da se bavimo tematikom Nemanjića. Nadam se da ćemo uskoro obraditi i Prvi svetski rat i povlačenje preko Albanije. To su prave holivudske priče. Ako smo nečim bogati, onda je to istorija, zaključuje poznati glumac Vojin Ćetković.