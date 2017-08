Vojin Ćetković: Gledajući moje ćerke sam shvatio ko sam i šta sam

Jedan od zasigurno najuspšenijih srpskih glumaca Vojin Ćetković za nekoliko dana proslaviće 46. rođendan. Iza sebe ima veliki broj filmskoh rola, brojne pozorišne uloge, a malo je poznato da ranije nije želeo da se bavi glumom i da je bio na pola puta da odustane.

– Nikada nisam znao da ću biti odličan glumac. Na drugoj godini sam rešio da se ne bavim glumom. Pao sam na glavu i morao sam da ležim. Na akrobatici dok sam radio leteći salto, tada sam slomio nos i imao potres mozga. Morao sam da ležim i dok sam tako ležao razmišljao sam da se ne bavim time. Odlučio da se ne bavim glumom, da je meni to teško i da Beograd nikada neću moći da prihvatim kao svoj grad. Vratio se u Kruševac i dva meseca sam bio tamo, nisam išao uopšte na faklutet. Profesor me nijednom nije nazvao i rekao da se vratim. Moj brat Milovan je taj koji je uticao na mene, jer mi je u jednom momentu rekao: “Dosta si razmišljao, hajde da se vratiš”. Vratio sam se, cela klasa me je sačekala i prigrila i to je prelomilo. Ali nikada nisam bio siguran da sam fenomenalan i da ću napraviti nešto, to ni dan danas ne mislim – objasnio je Ćetković pre nekoliko godina u emisiji “Balkanskom ulicom” i prisetio se prijemnog ispita kada je prvi put iz rodnog Kruševca došao u Beograd.

– Sećam se tog prijemnog ispita, ne znam da li sam sa nekim progovorio tri reči. Bio sam sportista i došao sam da budem primljen. Došao sam da ostanem. Tek sredinom druge godine smo shvatili da smo mi porodica, toliko vremena smo provodili zajedno da smo bolovali od istih bolesti. To mi je druga porodica, moja klasa – kaže Vojin koji je na klasi bio zajedno sa Natašom Ninković, Nebojšom Glogovcem, Sergejem Trifunovićem i drugima.

– Živeli smo svugde po Beogradu i jedni kod drugih. Često smo dobijali otkaze i onda se dešavalo da po nas petoro spavamo kod jednog i da se hranimo kod drugog – kaže i dodaje da je pravo sa snimanja jednog filma otišao u vojsku i to kada je imao 27. godina.

– Direktno sa snimanja sam otišao u vojsku. Ispratili su me Glogovac i Gaga Nikolić. Gaga mi je dao 100 maraka da popijem nešto. Seo sam na avion, ušao u kasaranu u deset uveče. Pomislio sam šta me snašlo, stavili me da spavam pored toaleta, a oko mene klinci od 17, 18 godina. Svi su bili deset godina mlađi od mene. Zvali su me stric. Pričao sam im neke priče, bilo je još nekoliko odraslih koji su bili moje godište. Moj pretpostavljeni je bio moje godište – kaže Vojin koji je na FDU prvi put kročio sa 17 godina.

Kako ističe, zbog stanja u zemlji njegov posao ne može da mu omogući da bude bogat, već da živi soldino, a sve što je stekao u žviotu bilo je isključio taletnom i radom, zajedno sa suprugom Slobodom.

– Ne mogu kroz svoju branšu u ovoj zemlji da budem bogat, to je nemoguće. Sa tim sam se pomirio davno. Može da mi bude pristojno i da budem srednja klasa koje je sve manje, ali sam slobodan, što je jako bitno. Slobodan sam da kažem šta mislim kome god sa pozicije glumca. Kakav sam ovakav ili onakav, ali takav sam kakav jesam. Ako ti samog sebe ne ceniš, niko neće ni tebe da ceni. To sam isto govorio mladim glumcima, kada me pitaju koliki honorar da traže za reklamu, kažem zavisi koliko ceniš sebe. Ako hoćeš da jednog dana imaš pristojan honorar i da pristojno živiš, moraš da držiš jednu određenu cenu i da držiš do sebe. Da te ne uzmu kao neozbiljnog tipa. Isključivo živim od glume, sada koliko sam poslova zarad toga izgubio, to je mnogo… Nisam nasledio ništa značajno, ni moja žena ni ja, sami smo isključivo uz svoj talenat, onako proleterski upali u sve to i napravili porodicu. Isključivo to što imamo je zahvaljući radu i talentu i velikim odricanjim i neprospavanim noćima – ispričao je za emisiju “Bulevar”, ali prisetio se i trentuka kada je prvi put ugledao Slobodu na snimanju.

– Sećam se prvog trenutka kada sam je ugledao, snimali smo “Zonu Zamfirovu”, a ona je bila studenkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naručito što su većina njih bile klinke. Prrošlo je nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Video sam je kao neko ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao lepa je ili na neki drugi način. Tada sam je prvi put zapazio – govorio je Vojin i prisetio se trenutka kada ga je ugledala majka njegove supruge, Milica.

– Ne mogu da kažem da je bila prvi put oduševljena kada me je videla, ali je smekšala – kroz smeh poručuje glumac, koji kako kaže danas mnogo uči od ćerki Mile i Vere.

– Počeo sam mnogo da učim od svojih ćerki, imam ih dve. Jedna prilično liči na mene, mentalno i fizički. Shvatio sam i ko sam i šta sam i kako razmišljam, koliko sam emotivan, koliko nisam, koliko sam tvrdoglava, samo gledajući njih dve i prepoznajući njihove osobine – ispričao je Vojin.

Sa druge strane prisetio se svog odrastanja i kako je bio vaspitavan od strane roditelja.

– Sistem odrastanja je bio takav da sam imao sam potpunu slobodu, čak i pre braka. Nisam bio problematičan, bio sam dobar đak. Bio sam član amaterskog pozorišta, dramske sekcije, pevao sam u horu, bio sam rukometaš i bio sam dobar đak. Tako da nisam bio problematičan i nisu imali nekog razloga da budu strogi prema meni. Velika stvar koju je moj otac uradio u celom tom detinjstvu je ta što me je pustio da budem svoj i da sa 15 godina odlučim na koju stranu da idem. Pustio me je da budem pametniji. On je i dalje moj otac i njegova je bila poslednja, ali pustio me je da imam svoje mišljenje. Nismo imali klasično muško obaranje ruku, mislim da je to retko – rekao je za emisiju “Balkanskom ulicom”.