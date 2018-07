Voditeljka Irina Ivić se nakon porođaja vratila na male ekrane

Povezane vesti



Nakon što je napravila medijsku pauzu zbog trudnoće, voditeljka Irina Ivić ponovo se vratila na male ekrane u ulozi domaćice Jutarnjeg programa.

Pre nego što je postala ponosna mama jednog dečaka, Irina je prošla kroz veoma tešku životnu fazu.

Naime, voditeljku je partnert zlostavljao i proživela je psihičku torturu, a o toj temi odlučila je javno da progovori kako bi pomogla ostalim ženama koje se suočavaju sa tim problemom.

Iz tog teškog životnog perioda uspela je da se izvuče zahvaljujući podršci svoje porodice, prijatelja i kolega i sada je veoma srećna mama kaoja uživa u braku sa čovekom koji je voli i poštuje.

Sudbina nije umešala prste prilikom prvog susreta sa sadašnjim suprugom Nikolom, to je učinio njihov zajednički prijatelj.

– Do detalja pamtim kako smo se upoznali, a ako me pamćenje izda, imam fotografije. Nikolu nisam poznavala, ali smo po kriterijumima zajedničkih prijatelja bili stvoreni jedno za drugo. Danima su nas maltretirali da se upoznamo, iako oboje nismo za to bili raspoloženi. Ja tek što sam izašla iz veze, a Nikola je bio zauzet učenjem. Drugovi su iskoristili pogodan momenat, moj rođendan, i na silu su ga doveli na proslavu. On kaže da je to bila ljubav na prvi pogled, a ja da je on bio najbolji poklon. Posle dva dana mi je poslao poruku, neko vreme smo se dopisivali, pa počeli da izlazimo, a ti susreti su prerasli u divnu vezu koja je trajala godinu i po. Rastali smo se jer nam se činilo da nismo na istim tačkama u životu – ja sam radila, a on je studirao dva fakulteta. Ostavila sam ga iako sam znala da nikad neću naći osobu koja će me voleti kao on. Ipak, Nikola me je s vremena na vreme podsećao da je tu, i nakon pet godina počeli smo ponovo da se viđamo. Tada smo shvatili da nije ni trebalo da se rastajemo.