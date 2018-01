Vlatko Stefanovski: Manje je vredno ako hodate utabanim stazama

Slavni gitarista Vlatko Stefanovski održaće 2. aprila u Kolarčevoj zadužbini solistički koncert na kome će predstaviti novi akustični album “Mother tongue”, koji je, kako kaže, snimio za svega tri-četiri dana.

Jutro nakon odličnog koncerta u sali “Prokleta avlija” u Drvengradu, a pre polaska za Zagreb gde sutra ima koncert, Stefanovski govori za Tanjug o novom albumu, zašto je bolje ići stranputicom i zašto je klizav teren nastupati sam.

“Mother tongue” je album koji sam pustio dosta tiho na tržište zato što sam u međuvremenu imao nekih privatnih situacija, prilično teških, i nisam stigao da promovišem taj album”, rekao je Stefanovski na početku razgovora.

Kaže da je dugo razmišljao o tom albumu i pripremao se da se prihvati rizika da svira sam i snima samog sebe.

Prvo je mislio da album nazove “Selfi”, što je, kako primećuje, moderniji izraz, ali onda je saznao da postoji album tog naziva, pa je posle dubljeg razmišljanja došao do “Mother tongue” (Maternji jezik).

–Neke kockice su se spojile. Pronašao sam u svojoj arhivi fotografiju svoje majke, zatim sam došao do ideje o maternjem jeziku, jer to što ja sviram godinama jeste maternji jezik, objasnio je slavni gitarista.

Kako kaže, maternji jezik je ono što čujemo i učimo bez preteranog napora, što preuzimamo genetski i u procesu vaspitanja od roditelje.

–To je moja muzika, to što ja sviram godinama je maternji jezik. Meni je to prirodno. A stvari kada su prirodne, mogu biti autentične. Kada su neprirodne, mogu biti nakaradne, smatra Stefanovski.

Jedan od najboljih svetskih gitarista skromno podseća da dvadesetak godina “sramežljivo svira solo koncerte”, uglavnom po gitarskim festivalima, samo za gitariste, jer je, kaže, to za njih stručna literatura, a za njega avantura, a ovoga puta je rešio da to “stavi u neki okvir, da zapiše na album”.

–Tih aprilskih i majskih dana, nakon beogradskog koncerta sa Big bendom Slovenske vojske, došao sam kući prilično podignutog raspoloženja, prilično pun raznoraznih emocija i doživljaja i osetio sam trenutak da sada moram snimati, rekao je Stefanovski.

To je, kaže, njegov 35. ili 36. album i teško mu je, dodaje, da pronađe motivaciju da sebe natera ponovo nešto da snima i radi, “nakon toliko oprobanih ideja”.

–I onda sam iskoristio svoje uzbuđenje i za tri-četiri dana sam snimio sav materijal, kaže Stefanovski, te dodaje da je neke numere čak snimio iz prve, bez ponavljanja.

Tako je, kaže, snimljena prva numera na albumu – “Bistra voda”.

–Istrovario sam je – rec, snimanje, odsvirao, stisnuo stop i znao sam da je to to, nema dalje, ne treba ponavljati, ispričao je Stefanovski.

Bonus pesmu “More sokol pie” uradio je sa Radetom Šerbedžijom.

–To uopšte nije bilo planirano za album. Šerbedžija i ekipa filma ”Oslobođenje Skoplja” je bila u Skoplju pretprošlog septembra i ušli smo u studio, samo smo probali i snimili. Te stvari koje nastaju spontano, vrednije su od stvari koje silujemo po sto puta, rekao je priznati muzičar.

Zadovoljan je onim što je uradio i uveren da će album kao “voda pronaći pukotinu do srca slušalaca”.

Stefanovski će svoj album predstaviti 2. aprila u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, pre toga 17. marta će nastupiti u novoj zgradi Filharmonije u Skoplju, a slede koncerti 11. aprila u Beču i 17. aprila u dvorani “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu.

–Preuzeo sam određeni rizik da sam nastupam pred publikom i da im ponudim ono što u ovom trenutku imam da ponudim. Klizav je teren nastupati sam. Kada ste u bendu komfornija je situacija, onda se možete sakriti iza nekoga bar za trenutak, a kada ste sami, svaki ton je pod lupom, sve se broji, sve se čuje i morate duboko ponirati ili visoko poleteti da biste zadovoljili publiku, primetio je .

Na Kustendorfu je numeru “Save” izveo sa svojim 17- godišnjem sinom Janom Stefanovskim za bubnjevima

–Putuje sa nama, počeo je da svira bubnjeve i prilično brzo napreduje. Počeo je slušajući grupu ”Toto” i njihov hit ”Rosanna”, ali je kasnije počeo da se interesuje za druge bubnjare i druge majstore tog instrumenta i stvarno brzo napreduje. Mislim da putujući sa mnom, ne uči samo muziku, već i život, rekao je Stefanovski.

Ističe da od mladih treba učiti.

–Kada gledate mlade, kako razmišljaju, koliko su brzi, spretni i koliko brzo savladavaju discipline, treba da učite od njih ili bar treba da se vratite mladalačkom zanosu, treba goreti za nečim. Dobro je da vas strast ne napusti, uveren je Stefanovski.

Makedonski gitarista se slaže da se umetnost ne može naučiti.

–Zanat se može naučiti, kako se nešto pravi, forma…ako ste slikar zlatni presek, senke, svetlo… ako ste muzičar, isto samo u audio smislu. Kada ste muzičar radite sa frekvencijama, bojama, sa dinamikama. Ja sam čovek koji poštuje formu, volim stvari koje su stavljene u okvir, rekao je Stefanovski.

Primećuje, međutim, da su danasnji umetnici skloni da formu dekonstruišu ili da je okrenu naglavačke.

–Sve je to dobrodošlo, ako taj produkt drži vodu, ako je to nešto dobro i značajno. Ja sam se uverio da ono što smo uradili razvijajući intuiciju i ono što smo pipali u mraku, to je naša umetnost. Ono što smo videli na svetlu i uzeli u ruke, to može, ali i ne mora biti naša umetnost, rekao je on.

Priznaje da kada se krene stranputicom, može da se naleti na “divlju zver ili granu koja ogrebe”.

–Ali mnogo je značajniji taj put kada krenete stranputicom. Ako već hodate utabanim stazama i idete tamo gde su milioni pre vas bili, onda je to manje vredno. Ako insistirate na svojoj priči, onda može nešto i biti od vaše umetnosti, poručio je Stefanovski.