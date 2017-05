Vladimir Stojković: Kada sinovi budu malo stariji, tada ću biti strožiji tata

Povezane vesti



Vladimir Stojković ne skida osmeh sa lica od kada je po drugi put postao otac, a emotivne fotografije sa Vladanom, koje često objavljuje na Instagramu, govore u prilog tome koliko je posvećen roditelj.

– Kada mogu da pomognem ženi oko Vladana, to radim bez problema. On je baš mirna beba. Samo jede i spava. Ispraksovao sam se sa prvim sinom, pa sam bio nestrpljiv da što pre dođe beba. Želim da sve ono što mi je falilo sa prvim nadomestim s ovim drugim – priča kroz smeh Stojke za Blic i dodaje da bez problema, kada beba zaspi, supruga Valentina i on mogu da izađu i odvoje malo vremena i za sebe.

– Mali je jeo oko osam, pa smo mi posle toga izašli. Već za sat i po Valentina se vraća kući, a ja ću da ostanem – rekao je fudbaler, kojeg su zatekli na otvaranju jednog restorana.

Prema njegovim rečima, svaki slobodan tenutak provodi sa porodicom, kao i sinom Lavom kojeg ima iz prvog braka sa bivšom manekenkom Bojanom Đurđević.

– Stariji Lav jeste malo ljubomoran na Vladana, ali to je sve normalno – otkriva Stojković, koji trenutno ima malu pauzu kad je fudbal u pitanju.

– Sad je mala pauza, reprezentacija počinje za dve nedelje, a posle 15. juna sledi odmor. Tako da sam sve organizovao. Inače, posao mi je dobar što se porodice tiče jer svaki slobodan dan mogu da provodim s njima – pohvalio nam se fudbaler piše Blic.

Vladimir naglašava da nije strog otac, te da dopušta sve svojim mališanima.

– Kada, međutim, budu malo stariji, tada ću i ja biti strožiji – kaže Stojković.