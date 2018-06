Vladimir Kovačević: Prevare i izdaje se gadim, kao i intriga i spletki

Mladi glumac Vladmir Kovačević (23), kojeg publika zna kao Arsu iz serije “Istine i laži”, koji je u nedavnoj emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem” oduševio naciju maestralnim imitacijama Ace Lukasa, Vlada Georgijeva, Kristijana Golubovića, Milomira Marića i Feđe Stojanovića otkriva zbog čega su, po njegovom mišljenju, “Istine i laži” zaludele masu.

– Ključ uspeha ove serije je, pre svega, u ogromnom trudu koji smo svi uložili da bi nastala. Napravili smo pitku, porodičnu, neopterećujuću priču sa mnogo zapleta. Oni drže pažnju gledalaca a svako može da se identifikuje sa nekim od likova – kaže Kovačević.

Zbog Arsenija Filipovića se zavrteo krug istina i laži, s obzirom na to je on okosnica ljubavnog trougla Nikola – Marina – Pavle.

Kako ste vi doživeli lik koji tumačite? – Arsa je dobar, iskren, prezaštićen momak, razapet u moru problema sa kojima nema direktne veze i za koje nije kriv. Nekad mu polazi za rukom da bude dosledan sebi i istini, ali mu s vremena na vreme okolnosti to ne dozvoljavaju.

A post shared by Vladimir Kovačević (@vladimirkovacevicc) on Feb 14, 2018 at 10:15am PST

Šta zamerate Pavlu, a šta Nikoli? Na čijoj ste strani?

– Kod Pavla mi smeta to što nema dovoljno hrabrosti da se suoči sa sobom, a samim tim ni sa drugima. U želji da ostvari svoje ambicije sklon je da manipuliše i ne bira sredstva. Dosledan je jedino u tome što ne odustaje od Arsenija. U suštini, Pavle je nesrećnik i ima dobru dušu. Nikola, s druge strane, živi u porodici u kojoj ga majka i dalje budi u dva posle podne. On ništa ne mora, spava kad hoće, odlazi od kuće kad to poželi, nema nikakve obaveze prema porodici i živi tinejdžerskim načinom života u godinama kada to nije u redu. Ipak, u ulozi oca snašao se izuzetno dobro i zrelo.

S obzirom na to da je i Arsa stvorio sapunicu od svog ljubavnog života, može da se zaključi da je nasledio Nikolinu šmekersku stranu ličnosti. Ko je zapravo njegova prava ljubav – Sofija ili Ana?

– Naravno, voli ih obe. (smeh)

A post shared by Vladimir Kovačević (@vladimirkovacevicc) on Jan 17, 2018 at 8:10am PST

Kako se, kao pripadnik mlađe generacije, snalazite u igri o kojoj serija govori? Na koji način reagujete na prevaru i izdaju? – Prevare i izdaje se gadim, kao i intriga i spletki. Apsolutno me ne interesuju socijalni odnosi sa ljudima koji imaju sklonosti prema takvim stvarima.

Malo je onih kojima je prva profesionalana uloga donela veliku popularnost. Šta se danas sve promenilo u vašem životu?

– Odgovor se krije u vašoj konstataciji. Mada, i dalje to više doživljavam kao prepoznavanje, a ne kao popularnost.

Kakva rola bi vam posle ove predstavljala izazov? – Nadam se da će mi se ukazati prilika da odigram nešto potpuno drugačije. Mlad sam i želeo bih da se okušam u mnogim sferama koje glumački posao pruža.

Da li će vaš lik u drugoj sezoni konačno moći da odahne ili će se opet naći u centru pažnje?

– Voleo bih da mogu da vam otkrijem, ali mislim da na ovo pitanje trenutno ne bi mogli da vam daju odgovor ni scenaristi.

A post shared by Vladimir Kovačević (@vladimirkovacevicc) on Dec 13, 2017 at 12:14pm PST

Serija prikazuje generacijski jaz i kroz celu priču se provlači poređenje sa onim kako je nekad bilo. Kako obično reagujete kada se pokrene ova tema?

– Nemam problem s tim stvarima, naprotiv. U okruženju imam prijatelje koji su značajno stariji od mene i mogu vam reći da se veoma dobro razumemo.