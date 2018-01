Vlada Mandić: Sve sam manje isključiv po pitanju braka

Rođenje ćerke Matee prošlog maja je upotpunilo porodičnu idilu Vlade Mandića i njegove izabranice Jasmine Trnavac. Neposredno pred novogodišnje praznike, u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, ponosni roditelji upričili su krštenje najmlađeg člana porodice, kojem je prisustvovao i Matein stariji brat Petar, kao i njena sestra, Vladina ćerka iz prethodnog braka, Saša. Nekadašnji rukometaš, danas uspešan preduzetnik, sa svojom lepšom polovinom pobrinuo se da tog svetog dana sve protekne u najboljem redu.

– Mateu smo krstili u hramu u koji inače često odlazimo. Znamo i starešine te crkve. Dali smo joj kršteno ime Jovana, koje sam inače hteo da joj dam kada se rodila. Ali, njena sestra i majka želele su da se zove Matea, tako da smo im tada ispunili njihovu želju. Sada ispunjavamo moju. Konačno smo svi zadovoljni. Matea je sve divno podnela, bila je raspoložena i vesela. Inače je živahno dete. Za kuma smo izabrali mog bivšeg saigrača, golmana sa kojim sam igrao i u „Partizanu” i u reprezentaciji, Daneta Šijana. Nas dvojica se znamo duže od dvadeset godina. On je moj veliki prijatelj, a sada i Matein duhovni otac.

Uz roditelje, koji su se pobrinuli da ovaj svečani čin protekne u najboljem redu, velikog udela u organizaciji imala je Vladina starija ćerka Saša. Iako živi sa majkom Jelenom u Novom Sadu, često dolazi u Beograd u želji da što više vremena provodi sa bratom i sestrom.



– Saša se, čini mi se, tom događaju radovala najviše od svih. Na svečanom ručku nakon ceremonije vodila je glavnu reč. Mnogo je vezana za brata i sestru, što me čini veoma srećnim. Skoro svakog vikenda dolazi kod nas, tu je za praznike i jedva čeka da bude sa Petrom i Mateom. Posebno sa sestrom, koja joj je u ovom uzrastu kao igračka.

Ponosan na blizak odnos koji njegova deca grade, proslavljeni sportista priznaje da je u vaspitanju vrlo tradicionalan i da je prema sinu daleko stroži nego prema ćerkama.

– Istina je da su očevi „mekši” prema ženskoj deci. Osetljiviji sam na Sašu i Mateu nego na Petra, a sa njim sam opet nekako bliži, jer je muško. Mislim da ćemo nas dvojica, kada on poraste, imati mnogo više tema i da će naš odnos biti daleko slobodniji. Ipak smo mi muškarci, to je normalno. Ali do tada, sigurno će u svemu gore proći kada je reč o vaspitanju. Na njega se lakše naljutim i izgrdim ga, pa i kaznim, dok se ćerke lako „izvuku”. Možda i zbog toga pokazuje ljubomoru u odnosu na mlađu sestru, ali prema starijoj – ne. Sa druge strane, Saša ni najmanje nije ljubomorna, predivno je prihvatila i Petra i Mateu. Ona je izuzetno lepo vaspitana devojčica, prava je starija sestra i brata već sada uči kako da se ponaša, da deli igračke i ne bude sebičan. Zaista dobro utiče na njega, a kroz neko vreme će i na Mateu. To me iskreno raduje.

Vladina petnaest godina mlađa izabranica Jasmina svakodnevno ga oduševljava odnosom koji ima sa decom, a on se trudi da joj bude maksimalna podrška.

– Jasmina je supermama. Savršeno se snalazi sa Petrom i Mateom, a i sa Sašom, što je meni izuzetno bitno. Doduše, ja sam to od nje i očekivao, jer ima starijeg brata uz čiju je decu odrastala. Tako da je na neki način spremno dočekala svoju decu. Imam mnogo obaveza i često sam van kuće, ali ona pokazuje ogromno razumevanje. Trudim se da budem od pomoći, a uvek može da računa na moju majku i sestru, kao i na ženu koja dolazi kada je potrebno. Bez obzira na sve, Jasmina i sama odlično funkcioniše sa decom. Ne žali se, ni ja nemam zamerke, ali videćemo koliko može da izdrži – kaže kroz osmeh Mandić, koji uvek nastoji da ukrade malo slobodnih trenutaka kako bi nevenčanoj supruzi i sebi priuštio neophodan predah od svakodnevice.

– Gledamo da nađemo vremena za sve, pa i za nas. Trudimo se da ne zapostavimo naš odnos. S vremena na vreme izađemo zajedno, Novu godinu smo slavili sa društvom, proveselili smo se i za Mateino krštenje, a nedavno smo bili u Veneciji. Otputovali smo na nekoliko dana, malo se osamili i onda se vratili u realnost. Razmišljali smo da tokom praznika odemo u Dubai, ali smo odlučili da te dane ipak provedemo kod kuće, u krugu najbližih članova porodice.

Iako, kao svaki roditelj, deci želi da pruži najbolje, ističe da strogo vodi računa o izboru poklona.

– Ne želim da ih razmazim, ne treba da imaju baš sve što požele. Smatram da to nije dobro za njih. Pravila moraju da se znaju, to se uči od malih nogu. Ja sam tako vaspitan i pokušavam da sledim primer svojih roditelja koji su mi u životu sve pružili, ali nikada nisam dobijao više od ostale dece u komšiluku.

Poštenje i poštovanje porodice za Mandića su osnovna merila u vaspitanju. Vodi računa da na vreme uspostavi kriterijume, naročito kod starije ćerke, koja je na pragu puberteta.

– Prave vrednosti su se potpuno izgubile. Ovo „rijaliti vreme” u kojem živimo kvari decu. Starlete i kriminalci postaju idoli i mislim da je to strašno loše za društvo. Trudim se da joj objasnim šta su prave vrednosti, da je usmerim ka sportu. Trenira odbojku, aktivna je i vredna, ide na časove klavira, uči ruski i engleski. Ne dozvoljavam joj da koristi društvene mreže, ima stari model „nokie” na kojoj je to neizvodljivo. Isto ću postupiti i sa Petrom i Mateom. Deca bi trebalo da imaju što više obaveza, kako ne bi gubila vreme na gluposti.

Titula velikog zavodnika, koja ga je godinama pratila u medijima, danas mu, kaže, više ne pristaje, jer se konačno smirio u porodičnoj luci. O gresima iz prošlosti, o kojima se mnogo pisalo, danas govori kroz šeretski osmeh i otkriva na koji način starijoj ćerki objašnjava pojedine natpise u novinama, koji su joj dostupni zahvaljući internetu.

– Rekao sam joj da se u životu javnih ličnosti podrazumevaju i lepe i ružne stvari. Objasnio sam joj da sam grešio, ne bežim od toga. Davao sam povoda za različite priče, ali to mi se, kao muškarcu, može oprostiti. Ženama je to nedopustivo. Ona je pametna devojčica, shvatila je sve na pravi način i tata joj je uzor samo kao sportista. Sa druge strane, koliko god sam u prethodnom periodu prikazivan u drugačijem svetlu, u suštini sam porodičan čovek. Porodica mi je na prvom mestu. Moja bivša supruga Jelena je divna majka, bila je i divna žena, ali kada se dva karaktera ne slažu, kao što se desilo u našem slučaju, onda brak ne može da uspe. Prezadovoljan sam kako vaspitava Sašu. Ona je po struci pedagog, civilizovana je žena i siguran sam da će naš odnos ostati korektan. Sa Jasminom sam našao drugačiji sklad. Naši karakteri se podudaraju i odlično se razumemo. Velika je prednost i to što sam je upoznao kada je imala osamnaest godina. U šali kažem da nije stigla da se iskvari.

Dok priželjkuje da ponovo postane otac i dobije još jednog sina, bivši rukometni reprezentativac kaže da ga je rođenje trećeg deteta dodatno uozbiljilo, te da polako počinje da razmišlja o ozvaničenju njegove i Jasminine veze.



– Ne bežim od braka. Smatrao sam da, kada potpišeš papir ili se venčaš u crkvi, to na neki način donosi opterećenje i obavezu u odnosu dvoje ljudi. Ali, kako vreme prolazi, sve manje sam isključiv. Vrlo je moguće da ćemo u narednom periodu stati pred oltar.