Viktor Savić: Nisam ovde da bih osuđivao, za mene su i ubice – mučenici

Od kada se pojavio na glumačkoj sceni znalo se da će od njega, kako se kaže, biti nešto. Pored toga što prednjači na listi zavodnika kada su glumci u pitanju, Viktor Savić jedan je i od najboljih i najtalentovanijih srpskih glumaca.

Veliki uspesi na malim ekranima i “na daskama koje život znače”, ali i humanitarni rad kojim se bavi nekoliko godina unazad, ono su po čemu je Viktor Savić prepoznatljiv. On ne krije da mu mnogo znači što je u prilici da nekom može da pomogne.

– Ideja nam je da opremimo bolnice po Srbiji aparatima koje nemaju. Noviji su, i mogu da se ustanove neke skrivenije bolesti, u ranim fazama. To nam je ideja. Imali smo priliku dve godine da radimo to i u tom trenutku ništa drugo mi nije bitno, ni meni ni ljudima koji se bave time, pored mene. Imaš priliku da spaseš nekome život i ne postoji ništa važnije od toga – objasnio je Viktor.

S obzirom na to da se mnogi, čak i većina njegovih kolega žale kako od glume ne mogu da žive, Viktor kaže da on je itekako zaposlen.

– Čak i prezaposlen, što pozorište, što snimanja. Suštinski, ja mogu da živim zato što nemam porodicu. Odnosno, imam porodicu, ali nemam decu, nemam ženu. Tako da, do tog trenutka i okej, nekako živiš. Ali, mislim da od tog trenutka već… Zbog toga i nastojim da nađem nešto što će mi jednog dana možda donositi novac da bih mogao da se bavim glumom potpuno nesmetano, u smislu da mogu da odbijam šta mi se ne radi, da mogu da prihvatam šta mi se radi – kaže Viktor, a piše telegraf.rs.

Veliki broj glumaca nakon završenog projekta ima strah od toga da li će ih ponovo pozvati oni koji su ih i prvi put angažovali. Međutim, Viktor ne razmišlja na takav način:

– Nisam tako postavljao stvari u životu. Svestan sam čime se sve bavim i nalazim neke poslove koji su mi rezerva. Ne razmišljam tako, nemam tu vrstu straha.

Viktor je godinama unazad jedan od najbližih prijatelja Svetlane Cece Ražnatović. Međutim, njihovo prijateljstvo često je na meti ogovaranja javnosti i brojnih Viktorovih kolega.

– Upoznali smo se u nekoj emisiji, mislim da je to bilo pre 11 godina. Drugari smo, bez obzira na to čime se ona bavi, čime se bavi njen otac, čime se bavi moj otac. To su potpuno nebitne stvari. Ima gomila naših glumaca, bardovi glume, koji ne razumeju suštinu i koji misle da ne možeš da budeš glumac, pozorišni, i da s družiš sa Cecom. Ali, takve izjave su apsolutno njima na čast. Ne mogu ni da se objašnjavam sa njima, to su takve budalaštine. Sad malo skrećem temu, ali u Srbiji odrastaš i na ulici, odrastaš i sa budućim doktorom nauka, i sa budućim robijašem. Znači, sa krajnostima. Čak i ti ljudi koji su ubice, po meni su mučenici. Nisam ja ovde da bih osuđivao. To su odnosi između dvoje ljudi. Postoji mogućnost da ćeš se družiti i ja imam, stvarno, takav raspon profesija među drugarima. To je u Srbiji potpuno normalno – iskreno kaže Viktor.