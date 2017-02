Viktor bez Aleksandre proslavio rođendan zbog “specijalnog” razloga

Posle uspešnih mečeva koje je ovih dana igrao u Sofiji, naš teniser Viktor Troicki je juče u Bugarskoj proslavio i rođendan, a njegova supruga Aleksandra zbog iznenađenja koje mu priprema za povratak nije mogla da bude s njim.

Iako se njih dvoje retko razdvajaju, posebno od kada čekaju i trećeg člana porodice, i iako ga je supruga pratila i bodrila na gotovo svim mečevima, pa čak i na Australiajn openu, na turnir u Bugarskoj Viktor je otišao bez lepše polovine.

Kako izvor blizak paru otkriva, za to ipak postoji odličan razlog.

– Njih dvoje su još pre njegove Australije krenuli u renoviranje stana u Beogradu jer će tu živeti i kad se Aleksandra porodi, i oko toga svega ima puno posla. Majstori su im u kući po ceo dan i sve se sprema za doček bebe – kaže izvor za Blic i objašnjava kako je Aleksandra odlučila da iznenadi Viktora za rođendan.

– Ona je odlučila da ne ode u Bugarsku s njim i ubrza radove, tako da sve bude gotovo kad se on vrati. Ima sasvim dovoljno vremena, s obzirom na to da Viktora nakon Bugarske čeka i Roterdam, pa je pitanje i da li će se uopšte i videti do tada. To vreme je ona rešila da iskoristi da sve bude cakum-pakum i da soba za bebu do tada bude skroz gotova.

Viktoru je ovo najlepši poklon jer su mu supruga i beba trenutno nabitnije na svetu. Pa iako u Sofiji nije mogla da bude s njim, on se svakodnevno čuje telefonom sa Aleksandrom, koja mu je inače prva i čestitala rođendan, tačno u ponoć.

– Njena mu podrška mnogo znači, iako su ovog puta morali da budu razdvojeni, i sigurno je da će se oduševiti kad dođe i vidi šta ga kod kuće čeka – završava izvor.

Aleksandra i Viktor venčali su se u novembru prošle godine. Ona je sada već u petom mesecu trudnoće, a termin za porođaj je jun.