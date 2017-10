Viki Miljković: Volela bih da rodim još jedno dete

Popularna pevačica Viki Miljković ne krije da bi se izuzetno radovala kada bi se još jednom ostvarila u ulozi majke, a kako kaže, nova trudnoća bi mogla da joj se desi posle ove sezone muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” u kom je jedna od članica žirija.

– Izuzetno bih volela da rodim još jedno dete. E sad, da li bi bila devojčica ili dečak, to samo Bog određuje. Nažalost, poslednjih godina poslovne obaveze su uslovile da smo više puta prolongirali tu odluku, ali ta želja još postoji. Možda se i desi posle ove sezone “Zvezde Granda” – rekla je Viki Miljković (42) za “Blic Puls”.

– Nemam ništa protiv usvajanja dece. Naprotiv. Ali nemam to u planu. Taške ima divnu ćerku koju doživljavam podjednako kao svoju. Ona se zove Jelena i zahvalna sam Bogu što je naš odnos tako dobar. U stvari, pošto već ima 26 godina, mi smo više kao drugarice. Srećna sam što su Andrej i ona jako vezani jedno za drugo iako žive u dve različite zemlje. Često se posećuju i provode vreme zajedno. Tako da tu vrstu praznine u smislu da mi nedostaje ćerka nemam. Ali da bih volela da imam još jedno dete, zaista bih volela. No, i ako se ne desi, shvatiću to kao Božju volju – dodala je aktuelna članica žirija “Zvezda Granda”