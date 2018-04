Vesna Zmijanac otkrila kako su nastali “Jorgovani”: Dino je bio ljut, rekao je da aranžman ne valja ništa

Folk pevačica Vesna Zmijanac otkrila je zanimlljivu anegdotu iz vremena kada je snimila duet pesmu “Kad zamirišu jorgovani” sa hrvatskim pevačem Dinom Merlinom.

– Od cele moje tadašnje ekipe čula, ja sam znala da je ovo hit. Mi smo na početku gurali druge pesme, to je bilo na jesen, ali oko Nove godine kad su “Jorgovani” krenuli, svi su čuli i pesma se svuda slušala.

Ona je otkrila kako je Dino Merlin bio srećan što će sa njom da snimi duet.

– On je došao, doneo tu pesmu, imali su para samo za jednu kartu do Beograda u jednom pravcu, a kad je napravio pesmu neko ga je zezao u Sarajevu: “S kim ćeš ti to da pevaš, sa Vesnom Zmijanac?!” Ali, bio je srećan što sam ja to uzela. Strpljivo je došao u Srbiju i jedva me našao.

Međutim folkerka otkriva kako Dino nije bio zadovoljan pesmom.

– Dino nije hteo ni da dođe na snimanje, on je samo otpevao svoj deo i ljut otišao kao puška. Kad je čuo aranžman rekao je: “Ovo nije moj pesma, ovo ne valja ništa. Ne mogu slušati”. Kada je došao u produkciju, čim sam čula pesmu i meni se svidelo kako on peva, njegovo tanano grlo. Moj tadašnji menadžer nije hteo ni da čuje za taj duet, ali ja sam želela – ispričala je Vesna u Premijeri.