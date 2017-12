Vesna Zmijanac: Nikolijin otac će biti moj doživotni prijatelj i drug

Iako se o njemu ne piše u medijima, najveća ljubav slavne pevačice bio je Vlado Jovanović, otac njene ćerke Nikolije.

– On će biti moj doživotni prijatelj i drug. Rastali smo se iz drugih razloga. Tada nisam imala vremena ni za šta. Samo turneje, koncerti, sa jednog na drugi kontinent. On je podizao Nikoliju, bez njega ništa ne bih mogla. Vlada je i danas upućen u sve i pomaže nam. Koliko sam ja Nikoliji mama, tako joj je on tata, a Rei deda. Samo je “problem” što on nije javna ličnost, pa narodu izgleda drugačije – počela je svoju priču pevačica za “Hit”, a onda se osvrnula na to kako je izgledalo Nikolijino odrastanje.

– Ja sam više bila zadužena za finansiranje škole i fakulteta, garderobe, života, a tata se bavio ozbiljnim stvarima. Učio je sa njom, vaspitao je, podržavao. Pomogao joj je da upiše srednju školu u inostranstvu. Ma on je doktor ekonomskih nauka i da nije bilo njega, džabe sve moje pare. Šta vredi da ja finansiram fakultet u inostranstvu ako ona ne može da ga upiše… Zahvaljujući njemu je uspela – iskrena je Vesna.

Ona se na kraju razgovora osvrnula i na to da je Jovanović išao na roditeljske sastanke jer ukoliko bi to ona činila oko nje se stvarala prevelika pompa.

– Nije bilo dobro za Nikoliju da se ja pojavljujem igde.