Vesna Trivalić: Od treme mi je jednom pozlilo pred premijeru, pa su zvali Hitnu pomoć

Za glumicu Vesnu Trivalić slovi da retko daje intervje, naročito otkada je pre više od deset godina otišla da živi u Dubai. U intervjuu za “Blic” Vesna priča kako izgleda njen život u Arapskim Emiratima, sa suprugom Nenadom Pandurovićem i sinom Nikolom, šta joj nedostaje iz Srbije i zašto je odustala od glume.

Na početku razgovora čuvena Cakana iz “Otvorenih vrata” rekla je da ne ume da daje intervjue, da to za sve ove godine nije naučila,a onda i otkrila šta joj najviše nedostaje iz Srbije u koju nema prilike dođe kada god poželi.

– Uh, prvo svi imamo neke mehanizme na koji način potiskujemo nešto što nam je tuga i tužni deo nas. Tako je potisnuta i tuga što mi fale kolege i to što mi nedostaje profesija. Ali to tamo gde živim ne primećujem, niti dam sebi da to izađe na površinu. Međutim, kada dođem u Beograd, onda prvih 48 sati, sve izađe. Plačemo. Ali to su divni momenti zato što se grlimo i ljubimo, toliko je lepih reči. Onda se nahranim – kaže Vesna koja u Arapskim Emiratima vodi jedan potpuno drugačiji život od onog koji je imala ovde, kada je profesija u pitanju. Ipak, Vesna kaže da bi i ovde bila porodična žena, kao što je tamo.

– Ništa moj život nije drugačiji tamo, od onog kog bih živela da sam ovde ostala. Mislim kao majka i supruga. Jedino što ne radim. Gledam svoje kolege, u kontaktu smo, čujemo se i dopisujemo, tako da budem deo njihovog stvralaštvog duha. Upućena sam. Nisam izgubila kontakt sa kolegama, što mi je veoma važno – objašnjava glumica. Karijeru na sceni zamenila je onom u domu. Brojne uloge stavila je na čekanje, kako bi se posvetila porodici i odgajanju sina. Na konstataciju da bi mogla povremeno da se vrati daskama koje život znače kaže:

– Sada sam ostarila, ako se ikada vratim pozorištu valjda neću imati tremu, nije to dobro za zdravlje. Umetnost nam drži sve na pravim vrednostima, podseti nas na nešto što smo zaboravili ili nas nauči nečemu što nismo znali. Drži nam sve od duše do morala, do kodeksa, časti čovečanstva, otprilike bi tako trebalo. U meni je ostalo neko dete da živi do kraja, to nam gaje još od fakulteta – ističe Trivalićeva dok joj sijaju oči što pripisujemo tome da se vidi da je sećna.



– Možda imam konjuktivitis – kaže u svom maniru i dodaje – Šalim se. Jako mi je lepo u Beogradu.

Hitna pomoć je zbog mene bila na premijeri

Energiju koju je Vesna Trivalić imala na sceni pozorišta i malim ekranima, mnogi su obožavali. Njenu glumu hvalile su kolege, ali je ona, bez obzira na sve, imala tremu.

– Jeziv sam tremaroš. Do te mere da sam jednom napustila pozorište. Jednom mi je čak pozlilo pred premijeru da su zvali “Hitnu pomoć”. To je bilo dva sata pred predstavu. Razmišljala sam šta ću i kako odgirati. Uvek kada imam predstavu imam problem da li ću biti žedna ili gladna. Zato uvek sa jedne strane imam hranu, a sa druge vodu-priznaje glumica.