Vesna Trivalić o Dubaiju: Živim kao što bih živela u bilo kom gradu, majka sam i supruga

Posle 24 godine, koliko je prošlo od premijernog prikazivanja filma “Mi nismo anđeli” u kojem smo Vesnu Trivalić i Nikolu Koju gledali u neponovljivom tandemu Nikola i Violeta, ovaj glumački spoj ponovo zasmejava srpsku publiku, i to u Nikolinom rediteljskom prvencu “Stado”.

Vesna je srećna što je zbog uloge Vide ponovo među svojim narodom, i otkriva kako je živeti u otmenom i luksuznom Dubaiju, koji je poslednjih godina omiljena destinacija srpskih turista, ali i radnika.

– Ja u Dubaiju – to je sticaj okolnosti jer je moj suprug službeno tamo. Živim kao što bih živela u bilo kom gradu, kao što sam živela ovde. Majka sam i supruga. Sve je isto, samo što više ne radim. Posvećena sam sinu i suprugu – rekla je Vesna i priznala da je u Dubaiju stekla nova prijateljstva.

– Ima tamo dosta naših ljudi. Provodim vreme sa porodicom i sa prijateljima, ali više ne radim. Nisam tamo glumica – dodaje Vesna.

S obzirom na to da glumica retko govori o svom privatnom životu, te da se vrlo malo zna o njenom suprugu Nenadu Panduroviću i sinu Nikoli, ona je ipak rešila da podeli detalje svog porodičnog života. Sin je, kako kaže, krenuo njenim stopama, ali iz potpuno drugog ugla.

– On je filmofil. Voli da gleda filmove i mislim da je sa 12 godina dobar kritičar. Mnogo puta me iznenadi kada analizira neke scene koje pogleda. Ipak, gluma ga ne zanima. On je okrenut nauci i šahu. To mu je sada novi hobi. Time se bavi poslednjih godina – kroz osmeh poručuje glumica koja je svojim humorom i besprekornim talentom obeležila mnoge domaće komedije i humorističke serije.

Na pitanje da li Nikola gleda njene filmove i serije i koja njena uloga mu je omiljena, ona kaže.

– Verovatno gleda jer sam mu mama. Bitno je da me voli, a to je ono najvažnije, ne mora da prati moj rad – kaže Vesna, a piše blic.rs.

Cakana iz kultne serije “Otvorena vrata” ističe da nije bilo šanse da se ne pojavi u filmu Nikole Koje, iako je od glume digla ruke.

– Sve me je privuklo. Scenario, reditelj, ekipa. Bilo je savršeno dok smo radili na stvaranju filma “Stado”. Mi se svi poznajemo dugi niz godina i prijateljstva su nastala iz profesionalne saradnje – kaže Vesna.