Vesna Dedić o tamnoj strani ljubavi: Mnogo je bolje boriti se, nego ostati i trpeti nasilje

Književnica, novinarka i autorka čuvene emisije “Balkanskom ulicom”, Vesna Dedić, se ne ustručava da govori o braku, o svom razvodu, jer, u vreme kada je sve više strašnih priča u rubrici hronike, ne treba ćutati i zatvarati se u sebe…

Privatni život dobro čuvate od javnosti, ali nikada se niste ustručavali da progovorite na tešku temu kao što je razvod…

– Pristajem da pričam o razvodu i nikada nijednom novinaru nisam rekla da neću da pričam o razvodu, iz jednostavnog razloga, zato što je to tabu tema našeg društva. Poslednjih nekoliko godina kada se sve više ispunjavaju crne hronike, sve veći je broj ubijenih žena… Mora svaka žena, a i muškarac, prosto, da izađe i priča o tome. Ne treba ćutati i trpeti. Ljubav je jedina čovekova sloboda. Ne znam zašto neke žene, potpuno svesno, ostaju u lošem braku. Često je opravdanje nedostatak finansija… Kada sam se razvela izašla sam na ulicu, i to sa malim detetom, iznajmila stan od dozvoljenog minusa i ostala na nuli. Dobila sam životinjsku energiju kada sam prolazila kroz taj period i izborila se. Mnogo je bolje boriti se, nego ostati i trpeti nasilje. Novac uvek može da se zaradi, samo ako želiš i hoćeš.

Težak životni udarac za Vas je bila i očeva smrt. Niste se osmelili da mu na samrti kažete da ste trudni… Da li Vam je žao zbog toga?

– Jako mi je žao. Sve se dogodilo u jednom danu. Ujutru sam saznala da sam trudna… Znala sam da mu je ostalo još par dana života. Razmišljala sam da li da mu kažem ili ne, nisam želela da se previše uzbudi… Dok sam se premišljala u šest popodne mama me je nazvala i rekla da je umro. Moj otac se plašio da ću postati prava karijeristkinja, usedelica. Želeo je da se ostvarim kao majka… Moram biti iskrena, nisam to želela. Strašno sam mnogo radila na svom obrazovanju, planirala sam karijeru i putovanja… Prosto, o majčinstvu nisam mnogo razmišljala… Tata je preterivao u tim željama, bio je uporan, i eto, hvala mu na tome. Zapravo, bila sam na ivici da postanem karijeristkinja, a on me je naveo da postanem majka i tako mi je život otišao u pravom smeru.

Da li imate neostvarenih želja?

– Jao, imam milion želja i želim da se sve ostvare (smeh). Želim da sagradim kuću i imam lepu baštu, ali prvo treba da isplatim kredit (smeh). Želim da mi ćerka Lenka u narednih šest godina završi sve kako treba, da radi super posao, da je super plaćena i super zaljubljena, a ja samo tako da putujem svetom. Želim da objavim petnaest romana, sada sam na devetom… I da po jednom mom romanu bude rađen film koji će dobiti Zlatnu palmu u Kanu… Želim da po mom scenariju bude snimljena serija i da to bude najgledanija… Želim i da ove godine odem na letovanje… Eto (smeh)… Sve lepe želje i ostvarive.