Veselin Vujović legenda koja ne bledi: I danas kada čujem himnu “Hej Sloveni” prođu me trnci

Veselin Vujović je svakako jedna od ikona našeg rukometa. Član čuvene generacije Metaloplastike, osvajač brojnih medalja sa reprezentacijom, najbolji igrač sveta 1988. godine, najbolji strelac u istoriji Jugoslavije…

Vujović je nisku trofeja koje je osvojio kao igrač nastavio i kao trener. Posle titule prvaka sveta koju je osvojio 2005. godine sa juniorskom selekcijom Srbije i Crne Gore, pre godinu dana je doneo veliku radost Sloveniji pošto ih je predvodio do bronze na Svetskom prvenstvu u Francuskoj.

Rođen na Cetinju, odrastao i živi u Šapcu, radio je u svim republikama bivše Jugoslavije, osim u Bosni i Hercegovini.

– Dobro se osećam u svakoj od naših bivših Republika. Osamnaestog decembra je trebalo da dobijem nagradu u Sarajevu kao sprotista koji je najviše uradio na ujedinjenju bivšeg regiona. Nikad se nisam deklarisao politički i ulazio u takve priče. Nisam obojen nacionalizmom. To što sam rođen u Crnoj Gori, a radio u svim ostalim državama i što živim u Šapcu čini me još većim Jugoslovenom. I danas kada čujem himnu “Hej Sloveni” prođu me trnci. Nigde nisam imao neprijatnosti. Kada sam otišao u Zagreb razmišljao sam kako će me publika dočekati… Na prvoj utakmici je bilo korektno, aplauzi toplo-hladno jer je došao neko ko je u rukometu ostvario mnogo toga. Ali kada smo te sezona sa Barselonom igrali za prolazak na Fajnal-for, kada sam ušao u dvoranu 17.000 ljudi je ustalo na noge da me pozdravi – kaže Vujović za Sport klub.

Pet od šest reprezentacija iz bivše Jugoslavije će učestvovati na predstojećem EP u Hrvatskoj koje počinje 12. januara. Vujović se nada da njegova selekcija može da ponovi uspeh sa SP, dok za Srbiju kaže da je odlična ekipa, ali ne zna šta može da očekuje.

– Srbija je odlična reprezentacija i ukoliko budu fizički spremni da izdrže napore mogu mnogo da naprave mnogo. Samo se plašim da prva utakmica protiv Hrvata ne obeleži celo prvenstvo. Oni su igrači momenta, igrači euforije i u stanju su da pobede bilo koju ekipu na svetu, ali isto tako mogu da izgube i od prosečnih reprezentacija. Dobro poznajem sve momke, sazreli su i nadam se da će odigrati dobro prvenstvo.