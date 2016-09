Verici Rakočević i dalje prete!



Kreatorka Verica Rakočević, ovih dana dobija preteće poruke na društvenim mrežama a razlog je sukob u kome se našla tokom odmora na Ohridskom jezeru a koji je izneal u javnost.

– Počeli su da mi šalju poruke da ne širim nacionalnu mržnju i da to što pričam u javnosti nije u redu. Pišu mi: Dobro, iako ti se to desilo, šta ima da pričaš okolo, nisu vas ubili. Neko ima hraborsti da napravi takvu teoriju da širim nacionalnu mržnju, a ljudi su nas napali i ja za to treba da ćutim, gde to ima?! Ne razumem kako ljudi mogu da daju sebi za pravo da šalju poruke takve sadržine – priča kreatorka, koju su nepoznati muškarci tokom leta napali tokom noći.

Radi se o grupi Albanaca koji su napali nju i supruga Veljka Kuzmančevića ali umesto nasilja i pčak mogućeg ubistva njen suprug Veljko Kuzmančević je uspeo da pokrene kamper i pobegne.

– Bilo je ružno, prošlo je, ostali smo živi. Meni ne može ništa da se desi jer sam čovek od čelika. Veljko je bio hrabar i u roku od tri sekunde je upalio kamper i šokirao one koji su hteli da nam naude. Oni su se uplašili čim je startovao motor – kaže Verica, koja je održala humanitarnu reviju u centru Beograda.