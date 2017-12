Verica Rakočević: Veljko nikada neće imati ljubavnicu, ali nisam rekla da neće da se zaljubi i da ode

Održati brak u vreme kada je gotovo sve dostupno i kada su društvene mreže donele instant zaljubljivanja nije jedostavno.Velika razlika u godinama među partnerima često bude dodatni izazov, ali ukoliko postoji povrenje koje je izgrađeno na iskrenim emocijama, ove razlike su brišu. Primer za to su modna kreatorka Verica Rakočević (69) i njen suprug kompozitor Veljko Kuzmančević (35).



–Znam da Veljko nikada neće imati ljubavnicu. Nisam matora ni ružna, imam mnogo godina, ali se ne osećam staro… Svi koji pišu loše i neistine, to čine jer bi želeli da budu neko, a ne mogu da budu to ni mentalno ni fizički… Veljko me nikada neće prevariti, zapišite! Nikada neće imati ljubavnicu, ali vam nisam rekla da neće da se zaljubi i da neće otići. To su bitne stvari. Nisam toliki idealista da kažem da se nikada ni u koga neće zaljubiti… To nije idealizam, to je ozbiljnost. On je čovek koji ima trideset i pet godina. Prosto, ne bi bilo nenormalno da mu se za pet – šest godina desi da se zaljubi u nekoga. Znam da je toliko moralan i čestit, a na tome počiva temelj našeg odnosa, da me nikada neće izneveriti kao čoveka i povrediti ljudski. Do kraja života, šta god da se desi, u meni će imati velikog prijatelja. Ljudi takav odnos vrlo teško mogu da izgrade i onda pošto znaju da je to nemoguće pričaju to što pričaju – poručuje iskreno Verica za srbijadanas.com.