Veljko Kuzmančević o ljubavi: Verica je prva žena koju sam upoznao da ne laže, zato smo se i venčali

Veljko Kuzmančević je u srećnom braku sa Vericom Rakočević, od koje je mlađi više od tri decenije. Za njih je broj godina samo broj i njihova ljubav se ne meri njima. Ono što ih povezuje i čini srećnima je ono što pronalaze jedno u drugome i ono što jedno drugome daju – ljubav, razumevanje i sklad koji koji se rađa kada se dve savršene polovine najzad pronađu.

Ali, pitanja ne prestaju. U Srbiji, ali i u svetu, i dalje je ovakva veza tabu, intrigantna, za mnoge čudna, zabranjena, nemoguća… Iako će njihov brak ovog avgusta zaokružiti četiri godine ljubavi, svi bi da znaju odgovor na pitanje – zašto? Iako je na njega odgovoreno toliko puta…

– Da jednom za sva vremena to demistifikujemo, ja mogu da kupim Maserati, moj otac je magnat naftni u Vojvodini, svega imamo, ali ja neću. Moj otac je veliki šmeker i drugačije me je učio. To je prva žena koju sam upoznao da ne laže. Zato smo se i uzeli. Nije ostala trudna, pa sam morao da je ženim. Nismo se zabavljali 17 godina, pa sam morao da je ženim. Nije mi poslednji voz, pa sam kao morao da je ženim – ponovo je objasnio Veljko u emisiji Exkluziv.

Verica i on su za naš magazin više puta pričali o svojoj ljubavi i razlozima zašto je ona jača od razlike u godinama:

Kako izgleda vaš savršen dan udvoje?

Verica: Svaki naš dan udvoje savršen je u svojoj nesavršenosti.

Veljko: Svaki dan koji započne kada se na Avali probudimo jedno pored drugog sa osmehom, i tu se posle napornog dana punog stresa i završi, smatram savršenim. Neprocenjivo je vratiti se kući i u miru i tišini prirode koja nas okružuje podeliti ljubav.

Kada ste poslednji put jedno drugome priredili romantično iznenađenje i koje?

Veljko: Veoma mi je romantično da tokom ozbiljnih razgovora, pogotovo u prisustvu ozbiljnih ljudi, tajno dodirujem Veru. Stalno to radim.

Verica: Romantiku u klasičnom smislu Veljko prezire i na moje prigovore da nije romantičan kaže da ja živim u filmovima i romanima, ali zato ne prođe dan da mi ne kaže “volim te”. – ispričali su Veljko i Verica u intervjuu za Hello koji možete pročitati klikom na ovj link!

A koliko je ljubav jednostavna u svojoj lepoti i koliko je važno spoznati je, Verica je objasnila u par rečenica:

– Volela bih da sve žene ove planete osete kako je to kada vas neko voli sa svim manama, ogoljenu, bez potrebe da se prikažete u najboljem svetlu. I kada imam potrebu da se našminkam, da obučem nešto u čemu bih želela da budem lepša, njegova rečenica da sam i sa džakom na sebi njemu lepa, oslobađa me svakog napora oko toga šta ću da obučem.

Da li vas podmlađuje nov način života koji ste započeli stupanjem u brak sa Veljkom? – Ja sam u duši dete, tako da je Veljko samo probudio to uspavano derište zarobljeno konvencijama. Ma kako apsurdno zvučalo, njegova zrelost kada je život u pitanju, sa jedne strane, i apsolutno “ludilo”, sa druge, u sjajnoj je simbiozi sa mojom naivnošću, tako da se ja, sa ovolikim brojem u ličnoj karti, osećam kao neko ko je našao svog zaštitnika, anđela čuvara. Valjda takav odnos i doprinosi tome da se ovolika razlika u godinama ne primećuje. Degutantni komentari na tu temu samo se vraćaju kao bumerang onima koji ovo nikada neće osetiti.

Prošle godine su proslavili tri godine ljubavi, taj dan obeležavaju na svoj, poseban i intiman način:

– To radimo vrlo interesantno i taj intimni trenutak ne delimo ni sa kim jer bi se čarolija izgubila. Svakako nije obeležen skupim materijalnim poklonima, ne zato što ne možemo, nego zato što smo daleko iznad tih stvari. – ispričala je Verica u razgovoru za magazin Hello!, a šta je još otkrila i zašto se zbog Veljka promenila, možete pročitati klikom na sledeći link!