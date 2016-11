Veliki i u porazu: Zbog Novakovih reči upućenih Endiju, cela dvorana u Londonu je aplaudirala!

Nažalost po Novaka Đokovića i njegove navijače, srpski teniser neće završiti 2016. godinu na prvom mestu. Ali je za sve nas i dalje na prvom mestu, jer je divan i veliki čovek i sjajan sportista.

– Sjajna godina je ipak iza mene. Pogotovo prvih šest meseci. Srećan sam što sam igrao ovakav meč sa Marijem i što smo obojica postali deo istorije – rekao je Novak, a potom se okrenuo ka protivniku:

– On je sada zasluženo broj jedan. Igrao je bolji tenis u drugom delu godine, ali i na ovom meču.

Nedugo zatim usledio je gromoglasan aplauz svih prisutnih u O2 Areni u Londonu, piše Telegraf.

#AndyMurray defeats #novakdjokovic 6-3,6-4 to win the #ATPWorldTourFinals and end the year as the world no. 1. 🏆🏆🏆 #tennis pic.twitter.com/QfAG32NQqW

— Brian Barry (@iAMbrianbarry) November 20, 2016