Velika pomoć za decu: Novak i Jelena organizovali dobrotvornu gala večeru u Milanu (foto+video)

Novak i Jelena Đoković su ispred “Fondacije Novak Đoković” organizovali veliku dobrotvornu gala večeru u Milanu.

Gosti su uživali u prelepom ambijentu Cortile Delle Armi, u centralnom delu veličanstvenog srednjovekovnog zamka Sforzesco, jednoj od najvećih znamenitosti i simbola Milana.

Cilj ovog humanitarnog događaja je ne samo prikupljanje donacija za decu koju Novak Đoković fondacija podržava kroz svoj rad već i podizanje svesti o važnosti ulaganja u programe ranog razvoja i obrazovanja za mališane širom sveta.

Među poznatima pojavili su se mnogobrojne prijatelje, ugledne ličnosti i filantrope iz sveta filma, mode i biznisa, kao i članove kraljevskih porodica.

Poput Đorđa Armanija, legendarni fudbaleri Milana Paolo Maldini i Andrej Ševčenko, Serena Vilijams, Ana Vintur, srpski košarkaški reprezentativci Miroslav Raduljica i Milan Mačvan.

Jelena je za ovu priliku odabrala kratku lila haljinu koju je ukombinovala sa sandalama sa kaišićima, dok se Novak odlučio za elegantno crno odelo.

