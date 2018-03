Uz osmeh, prijatelj zauvek: Ognjen Amidžić sprema koncert u čast Marinka Madžgalja

Kao što je i ranije najavljivao, Ognjen Amidžić će uskoro organizovati koncert “Flamingosi i prijatelji”, a sav prihod je namenjen Sari, ćerki njegovog velikog prijatelja Marinka Madžgalja.

Ognjen navodi da će uskoro znati tačan datum održavanja koncerta i objašnjava kako će sve izgledati.

– U narednih nekoliko dana znaćemo tačan termin zato što on ne zavisi samo od mene nego od brojnih estradnih i glumačkih ličnosti koje treba da učestvuju. Problem je samo da nađemo termin koji svima odgovara kako bismo zakazali “Sava centar”. Mislim da će biti pred leto. Ceo scenario je napravljen. Flamingosi će ponovo pevati. Andrija Milošević će pevati Marinkove deonice, pridružiće nam se mnogo glumaca i pevača koji su na bilo koji način bili deo Flamingosa. Zamislili smo da to bude jedno lepo veče tokom kojeg ćemo se kroz osmeh setiti našeg Makija. On je to zaslužio i daću sve od sebe da to ispadne baš kako bi on to voleo –ispričao je Ognjen.

Amidžić je potvrdio da će sav prihod proslediti Madžgaljevoj devetogodišnjoj ćerki Sari, kojoj otac svakog dana sve više nedostaje.

– To je logično i tako će i biti. Naravno, gledaćemo da svake godine organizujemo neko druženje. Uostalom, mi na Makija mislimo svakoga dana, ne samo na godišnjicu – zaključio je Ognjen.