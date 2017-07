U čemu je tajna: Jelisaveta Orašanin otkrila zašto nigde ne ide bez roze končića na nozi

Povezane vesti



Jelisaveta je nedavno bila u Americi, gde je njen suprug Miloš Teodosić potpisao ugovor za NBA klub “Kliperse”. Prešla je kilometre i kilometre zbog uloge u predstavi “Hotel 88”.

– Igrala sam nekada sa predstavom “Divan dan”, imali smo tada gostovanje u Kanadi. Doputovali smo u pet popodne, a ja sam u osam uveče izašla na scenu. Tako da, mlada sam, i nekako mi taj džet leg ne može ništa. A i stvarno nemam problem sa tim džet legom. Radujem se da igram ovu predstavu i obožavam ove ljude sa kojima glumim. Ovo je prva predstava koju igram tokom leta jer su pozorišta zatvorena, ali eto mi smo se dogovorili da nastavimo sa predstavom zato što volimo da je igramo i zato što uživamo da se družimo i van pozorišta, naglašava glumica koja je u Srbiju doputovala sa suprugom.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on Jun 17, 2017 at 10:55am PDT

Uloge je tek očekuju:

– Snimam “Ubice mog oca”, uskoro me očekuje nastavak “Vojne akademije”, kao i treći serijal “Ubica mog oca”. Tako da je poprilično radno.

Na pitanje kako će uskladiti profesionalne i privatne obaveze i kakav je osećaj vratiti se u Beograd, kaže:

–Ja sam sve vreme u Beogradu, samo sam sada bila na odmoru. A za ovo ostalo ću videti. Imam ta snimanja pa sam fokusirana na to.

Šta nam nastavak popularne serije “Ubice mog oca” donosi?

– Nemam mnogo snimajućih dana u drugoj sezoni. A nastavak serije će biti veoma zanimljiv, ima dosta novih likova, a ono što publika može da očekuje, to je jedan ozbiljan triler, kao što je bio i dosada, ali mislim da će serija biti još ozbiljnija i još gledanija, ističe.

PRIVATNO SE UOPŠE NE ŠMINKAM

Jelisaveta pažnju privlači i zbog svog sjajnog izgleda. Kakva je iza scene?

–Ja se privatno jako malo šminkam, za šminakanje mi ne treba mnogo vremena, tako da se to završi sa korektorom i ajlajnerom, kaže glumica.

Kada je u pitanju stil odevanja, glumica i na tom polju dobija komplimente. A kada dođe u situaciju da se sprema u 5 do 12, snalazi se na sledeći način.

–Imam dosta prijateljica koje su dizajnerke, i onda se ja uvek čujem sa njima. Svratim do njihove radnje ili do ateljea, pokupim odeću. Iznajmim je za jedno veče, odnosno one mi poklone za to jedno veče, priča Jelisaveta

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on Jun 10, 2017 at 6:20am PDT

Ima i svoju omiljenu boju:

–Najviše volim crno, najprijatnije se osećam u crnoj odeći. I ako u ateljeu ima jedna crna stvar, ja ću se za crno uhvatiti“.

SIMBOLIKA ROZE KONČICA

Crno, kratko… To najviše voli da nosi, a bez jedne sitnice nigde ne ide: bez roze končića koji nosi na nozi.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on Jun 27, 2017 at 12:09pm PDT



–Nosila sam ga još kao mala. Naravno, menjam končić, ali ga uvek imam na nozi. I moja mama ga nosi, to mi je ostalo od detinjstva. Mama mi je vezivala končić, da bih ga imala kao i ona. Mama ga nosi i dalje, tako i ja, poručuje.