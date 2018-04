Toni Cetinski: Snovi su najlepša stvar svakog čoveka, postoje zato da bi se sanjali, iako nisu svi lepi

Toni Cetinski danas objavljuje svoj dvanaesti po redu studijski album koji je nazvao “Kao u snu”. Jednim od najiščekivanijih albuma godine na najlepši će mogući način proslaviti dvadeset i sedam godina muzičke karijere.

Album ste naslovili prema imenu istoimene emotivne pesme čiji stihovi glase: ‘Voli me rukama i tišinom i rečima, Budi moja mirna luka, mome srcu svetinja, Voli me iskreno, pomalo stidno i naivno, I kada letim i kad sam na dnu, Voli me kao u snu…’ Na koga prvo pomislite kad pevate ove stihove?

– Pomislim na sve one muškarce koji su srećno ili nesrećno zaljubljeni u ženu kakvu pesma opisuje te šta bi im istom pesmom želeli da kažu. Kada sam prvi put pročitao tekst pesme ‘Kao u snu’, ni u jednom trenutku se nisam dvoumio oko naslova albuma. Snovi su najlepša stvar svakog čoveka, postoje zato da bi se sanjali, iako nisu svi lepi. Ovaj album i pesma ‘Kao u snu’ jedan su od mojih lepših snova.

Koliko se zvuk vaših novih pesma razlikuje od ‘starog Tonija’?

– Promena i odluka je velika te dovoljno govori o tome kako želim da zvučim. Mislim da mi je ovo idealno vreme za taj potez i da najzad, eto, mogu i sam, kao izvršni producent, da odgovaram za uspeh ili neuspeh albuma. Na terenu smo u protekle dve godine videli da publika vrlo dobro reaguje na unplugged. Istovremeno, moj je vokal seo na umerenije sviranje benda, pri kojem se bolje čuje tekst, kao i ono o čemu pevam. Pre sam imao napucan zvuk, a novim albumom smo sve to ‘pripitomili’.

Koliko numera će biti na vašem albumu, ko su autori?

– Na albumu se nalazi šesnaest pesama, a autori su Amil Lojo, Aleksandra Milutinović, Miroslav Rus, Neno Ninčević i Marko Vojvodić (jedna pesma), Željko Joksimović i Luka Bulić. Produkciju smo radili zajedno Igor Ivanović, Elvis Stanić i moja malenkost, zavisno od pesama, a aranžmane isto zavisno od pesama potpisuju Marko Vojvodić, Filip Gjud, Željko Joksimović i Aleksandra Milutinović.

Po kojem ste kriterijumu birali pesme za album? – Po kardio kriterijumu. Da bih pesme izvodio pošto ih snimim, moraju se dobro urezati u srce. Ionako imam dovoljno hitova i koncerata. Sada više ne snimam pesme koje me ne osvoje u potpunosti i ne želim matematičke proračune šta je po nečijem mišljenju hit, mega hit ili velika pesma. Dovoljno je da me osvoji. Takve pesme snimam, a gde će one na kraju završiti ne razmišljam. Samo pevam i osećam otvorena srca jer ionako očito imam i takvu publiku.

Koja pesma je vaš ‘pritajeni’ favorit na ovom albumu?

– Kao što rekoh, ne razmišljam matematički. Svaka je bila favorit pre nego što sam ih snimio jer inače ih ne bih ni snimao.

Premda se zbog vaše velike koncertne aktivnosti to tako ne čini, činjenica je da je ‘Kao u snu’ označilo kraj šest godina duge diskografske pauze. Je li to po vama mala ili velika stanka?

– Taman je. Mnogo se toga događalo u mojem životu u tom razdoblju. Osim stalnih nastupa odlučio sam da ću ‘izlaziti’ singl po singl, jer stvarno nije bilo potrebe raditi drugačije. Ali, eto, sada je stigao trenutak da stavimo sve karte na sto pa izlazimo s albumom.

Kada biste svoju karijeru opisivali nekim stihovima, koja bi to pesma bila?

– Nemam pojma, stvarno. Teško mi je i nezahvalno izvući jednu pesmu, jedan stih, s obzirom na to da me svaka asocira na nešto, neko sećanje ili događaj, a kojih je bilo jako puno.

Što vam je danas najveći izazov u muzici i u životu?

– Preživeti i ostati neokrznut, privatno i poslovno, najveći je izazov. I, naravno, ostati na zemlji i potpuno svoj.

Kada se osvrnete unazad, šta biste, vezano uz svoju karijeru, promenili da možete?

– Ne bih ništa menjao jer to onda ne bih bio ja na kraju, ali svakako, da se mogu vratiti, malo bih više pazio na sebe i na ljude oko sebe.

Uz neosporno dobar glas, šta mislite koji je vaš najveći adut svih ovih godina?

– Duga plava kosa, visina, besprekorna figura, beli zubi i čaroban osmeh (smijeh)… Najdraže mi je i najvažnije što je publika svih ovih godina zavolela mene, kakav jesam, bez ulepšavanja i nekakvih maski.