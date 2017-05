Tinejdžerske tajne Verice Rakočević i Vanje Bulića

Povezane vesti



Verici Rakočević tinejdžerski period nije ostao u najlepšem sećanju, a za to je delimično kriv, verovali ili ne, poznati novinar i voditelj Vanja Bulić!

Njih dvoje su zajedno išli u Devetu beogradsku gimnaziju sredinom šezdesetih godina prošlog veka, ali se tad nisu najbolje slagali.

Poznata kreatorka nedavno je govorila u emisiji “Iz profila” svojim školskim danima, i opisala kako je tad bila Vanjina žrtva:

– U pubertetu sam počela da se povlačim u sebe. To je bilo u prvom i drugom razredu gimnazije. Išla sam sa Vanjom, Tamarom Pavlović i Draganom Jovanovićem (pisac i novinar, prim. SD) u razred. Sećam se da su me Vanja i Dragan užasno maltretirali. Moj tata ode u Trst i kupi mi lepu tašnu, mama mi isplete pantalone, a onda mi oni bace tu tašnu i penkalo. Mnogo me je Vanja maltretirao – rekla je, ali i dodala da je sa Bulićem, posle svega, u dobrim odnosima navodi Kurir Stars.

Vanja je uz osmeh potvrdio ovo što je Verica ispričala, i dodao joj neke detalje iz njihovih zajedničkih školskih dana:

– Dragan i ja stalno smo čupkali Vericu za kosu. Ona je nosila kikice, pa je nama bilo zanimljivo da je tako zezamo. Bilo je to više zezanje, nismo je maltretirali. Eto, kao da smo znali da ćemo nas dvojica postati novinari, a oni modna kreatorka, pa smo je na vreme pripremili za surov svet. Na neki način smo je očeličili.

Bulić je dodao:

– Verica je sjajna osoba. Izuzetno mi je drago zbog uspeha koji je postigla u poslu. Uvek je bila borac. Mi smo danas prijatelji. Verica je čak studirala sa mojom sestrom, bila mi je ranije gošća u emisiji.