Tijana Prica: Još se nisam porodila, ali već planiramo da u naš dom dođe i devojčica





Poznavaoci deset godina duge ljubavne priče voditeljke televizije “Pink” Tijane Price i njenog izabranika Bojana Pecića kažu da njih dvoje žive pravu savremenu bajku. Posle romantične prosidbe na Maldivima, letos su upriličili intimno venčanje u Sloveniji, a veliko svadbeno veselje organizovali su krajem oktobra u Beogradu. Medeni mesec proveli su u Dubaiju, da bi ih po povratku u Srbiju dočekale radosne vesti.

– Vest da čekamo bebu saznali smo 1. decembra. S obzirom na to da mi se dogodilo toliko predivnih stvari, sa sigurnošću mogu da kažem da je 2017. bila moja godina. Trudnoća je došla u pravi čas, postala sam i gospođa i trudnica – uz prepoznatljiv osmeh kaže Tijana i otkriva kada su ona i Bojan saznali pol deteta.

– Polako, ali sigurno koračam ka avgustu, kada me očekuje porođaj. Uživam u blagoslovenom stanju, koje mi za sada nije donelo velike muke. Podvrgla sam se prenatalnom “Nifty” testu, zahvaljujući kojem smo već u jedanaestoj nedelji saznali da je naša beba zdrava i da je muškog pola. Budući tata imao je čast da otvori rezultate i saopšti mi da ćemo morati da smislimo ime za dečaka. To nije nimalo lak zadatak tako da još ne znamo kako će se zvati. Srećom, imamo dovoljno vremena za razmišljanje.



Svake nedelje u popodnevnom terminu, u društvu kolege Ognjena Nestorovića, vodi emisiju “Premijera vikend specijal”. Proteklih meseci shvatila je da je trudnoća zaista drugo stanje te je, posle konsultacije sa ginekologom, odlučila da uspori tempo.

– Do petog meseca svakodnevno sam odlazila u redakciju i mnogo puta zaboravila da sam trudna. Na to su me podsećale kolege koje su brinule o meni. Nedavno sam, po savetu lekara, proredila odlaske na televiziju i sada najviše posla obavljam kod kuće. Sin i ja se za sada odlično snalazimo u živom programu, koji ide svake nedelje od 14 časova. Često kažem da će i on biti voditelj. Jedanaest godina sam na televiziji “Pink”, uživam u svom poslu i radiću sa Ognjenom sve dok mi beba to bude dozvoljavala. On me tokom emisije pazi kao što me muž pazi kod kuće. Otkriću vam i jednu tajnu, reklame postoje da trudnica može da prilegne ili da ruča. U narednom periodu, ako sve bude u redu, neću praviti veliku pauzu posle porođaja. Mislim da ću se uz dobru organizaciju brzo vratiti na male ekrane. Tata je spreman da nedeljom u najboljem društvu gleda “Premijeru vikend specijal” – odlučna je harizmatična voditeljka, koja slobodno vreme posvećuje porodici.

– Čitam o trudnoći i razmišljam o dolasku bebe. Bojan i ja razgovaramo o svemu i pripremamo se za ono što nas očekuje. Već smo odabrali kolica, koja su nam se dopala na prvi pogled. Žuta su i jedinstvena. Ostali detalji su u pripremi. Inače, Bojan redovno priča sa sinom, njih dvojica su se već konektovala, tepa mu i broji dane do prvog susreta.



Kao pobornica zdravog načina života Tijana se trudi da i u ovom periodu suprugu i sebi priprema kvalitetne obroke. S druge strane, i Bojan njoj maksimalno ugađa.

– Iako nisam zahtevna, Bojan mi ispunjava svaku želju i daje sve od sebe da mi ulepša dan. Još se nisam porodila, ali već planiramo kako da našem sinu podarimo društvo. Voleli bismo da imamo veliku porodicu i da u naš dom dođe i jedna devojčica. Imamo velike planove, ali nigde ne žurimo. Sve će doći u svoje vreme.