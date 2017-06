Tijana Dapčević: Muka velika, moje prokletstvo, da uvek odudaram od drugih

Tijana Dapčević poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku, iako vrlo često ume mudro da prećuti situacije u kojima bi i te kako imala šta da kaže.

U moru poznatih žena koje su razgolićene, Tijana je uvek zakopčana do grla. To je idealan šlagvort da se sa njom našali rečima “kakva je ona pevačica kad je uvek do grla zakopčana”.

– Ja nikada nisam bila pevačica! (smeh) Ja sam sve samo nisam pevačica. Pa, uvek sam odudarala… Muka velika. Moje prokletstvo, da odudaram uvek – sa osmehom je rekla Tijana za Kurir.

Međutim, to je i te kako dobro, jer za nju niko ne može da kaže da je karijeru i slavu stekla preko ljubavnih veza i kreveta.

– Jeste, složiću se i samo ću odgovoriti – da, tako je – ponosno se složila Dapčevićeva.

– Da bi se bavio poslom koji se zove šoubiznis treba da imaš ono nešto, harizmu i X faktor. Ja ga, hvala Bogu, bar iz ove perspektive, posle 20 godina bavljenja ovim poslom, mislim da imam.