Tijana Dapčević: Kada znaš koji su ti životni prioriteti, ništa ne može da te izmesti

Vreme praznika i sunčani dani koji su konačno dobili pravu prolećnu formu mnoge su izmamili u prirodu. Među njima je i tročlana porodica Dapčević, koja bez obzira na kalendar uživa u rekreaciji u šumi nadomak njihove kućne oaze u Beogradu. Za Tijaninu kondiciju zaslužni su brojni poslovni angažmani, ali i rekreacija u fitnes-centru, koju upotpunjuje aktivnostima sa najmilijima. Sa osmogodišnjim sinom Vukom uživa u “pikanju” lopte, kao i u vožnji bicikla i džogiranju, u čemu im se pridružuje njen suprug Milan. Poznata po tome da svakog dana posle sedamnaest časova isključuje poslovni telefon kako bi se posvetila najbližima, poznata pevačica i muzički pedagog za magazin “Hello!” kaže da joj je ta odluka drastično promenila život nabolje.

– To je najbolja stvar koju sam uradila za sebe, jer posle u to vreme mogu da me dobiju isključivo ljudi koji su mi bliski i bitni. Dakle, saradnici, prijatelji i familija, a ja mogu da se posvetim svojoj porodici. Sve je stvar organizacije, a ja sam ustanovila da je apsolutno sve moguće kada se dobro organizuješ. Kada postaviš stvari onako kako tebi odgovara i kada znaš koji su ti životni prioriteti i usredsrediš se na njih, ništa ne može da te izmesti. Apsolutno ništa. To je suština.

U skladu sa prioritetima, u koje u njenom slučaju spada bavljenje sportom, Tijana je srećna što je njen jedinac, baš kao i njegovi roditelji, zaljubljenik u razne vrste aktivnosti, pa su treninzi sastavni deo njegovog životnog rasporeda.

– Vuk ide na plivanje tri puta nedeljno i mislim da je to super aktivnost za svu decu sveta. Najbolje što detetu može da se desi je da ide na plivanje, makar i rekreativno, jer je to zaista fantastično za njihov organizam i za psihu – ističe poznata mama, koja je zadovoljna što Vuk naginje individualnom sportu.

– U jednom trenutku je bio zainteresovan za vaterpolo, ali je ustanovio da to nije za njega zato što je trener mnogo vikao. Vuk je individualac, mamino dete “jedan kroz jedan”. Jedino čime sam se ja bavila u detinjstvu bilo je plivanje, nisam bila talentovana za loptu, to je za mene bilo ekstremno, jer sam svirala violončelo. Nisam smela sebi da dozvolim da polomim prst, ili nešto slično, jer bi to značilo da narednih nekoliko meseci nema sviranja. Tako da sam više bila usredsređena na sportove koji nisu mogli da me ugroze. Išla sam na plivanje i vozila sam bicikl, to sam obožavala. Fizička aktivnost je bila obavezna i moji roditelji su insistirali na tome.

Četrdesetjednogodišnja muzičarka poput njenih roditelja insistira na tome da i njen porodični trio uživa u rekreaciji u prirodi. Srećna okolnost je što im se dopadaju iste aktivnosti.

– Mi smo, inače, strastveni vozači bicikla i uvek kada idemo na more, svako vozi svoj bajs. Imamo bicikle koji se spakuju u gepek i to nam je uživancija. Obožavamo da se šetamo i da “pikamo” loptu, jer u blizini kuće imamo predivnu šumu. Kada dođe lepo vreme, nas troje bukvalno ne ulazimo u kuću. Šetnja, brzi hod, trčanje, vožnja bajsa, šta god. To odgovara i Vuku, i Milanu, i meni. Pređemo i po četiri, pet kilometara. Strašno mi je važno da je Vuk što više fizički aktivan, jer želim da mu usedim svakodnevnu potrebu za sportom.

A post shared by Tijana Dapčević (@tijana.dapcevic) on May 4, 2017 at 7:34am PDT

Pored ljubavi prema sportu i rekreaciji, Tijana sa svojim muškarcima deli i ljubav prema zdravoj ishrani.



– Ja sam poznata kuvarica i to sam prenela i na Milana, ali i na Vuka, koji sada sam pravi palačinke i insistira na tome da sve što se pravi na teflonu bude na puteru. Imam tu sreću da moje dete obožava voće i povrće, mada sa mesom nikako da se organizujemo, ali dobro, doći će i to na svoje – samouverena je Tijana, koja je zdrave životne navike stekla tokom svog odrastanja u Makedoniji.

A post shared by Tijana Dapčević (@tijana.dapcevic) on Oct 9, 2016 at 11:26am PDT





– Moj otac je, iako je bio profesor na “Muzičkoj akademiji”, a u jednom periodu i dekan, imao svoju baštu u kojoj do dana današnjeg uzgaja voće i povrće. To je bio-hrana, sve je apsolutno zdravo i neprskano. Na tom “gorivu” sam ja odrastala i to je ta baza na koju smo se i mi u mojoj drugoj porodici vremenom samo nadogradili. Kod nas se insistira na tome da se jede redovno, više puta dnevno, da se konzumiraju voće i povrće, i “na kašiku”. Zato i imamo snage za zajedničke aktivnosti i uživanje u prirodi po ovom divnom vremenu – sa osmehom završava energična pevačica.