Tijana Bogićević: Ja sam najveći patriota- zaradim pare u inostranstvu, a trošim ih u Srbiji

Povezane vesti



Pevačica Tijana Bogićević nas je predstavljala na prošlogišnjem Eurosongu u Kijevu, gde je izvela pesmu “In too deep”, ali nije uspela da prođe u finale takmičenja.

I dok se novi predstavnici, Sanja Ilić i Balkanika, već nalaze u Lisabonu gde će se muzičko takmičenje održati ove godine, Tijana i nema puno vremena da misli na performans od pre godinu dana…

Prošlo je skoro godinu dana od tvog nastupa na Eurosongu, da li si i dalje pod utiskom svega što si tamo doživela?

-Iskreno da kažem, baš i ne. Podsećam se tako stvari, ali valjda zbog toga što sam fokusirana na neke moje projekte, pa gledam na Eurosong u smislu – okej, to smo odradili i idemo dalje. Ali, naravno, zašto ne bih volela da odem opet možda, istakla je Tijana u razgovoru za Mondo.

Šta misliš o novim predstavnicima Srbije na Eurosongu? Sanja Ilić i Balkanika će u Lisabonu izvesti pesmu “Nova deca”…

-Balkanika je ime koje je vrlo poznato i to je nešto što je uvek karakterisalo našu etno i folk muziku u pravom smislu te reči. Tako da, definitivno je odlično što nas Balkanika predstavlja, naročito nakon prošle godine gde je išla pesma koja je na engleskom i modernija, a tu nismo postigli neki uspeh, pa ajde da se vratimo sada korenima i vidimo kako ćemo proći s ovim.

Trenutno radiš na novom albumu koji će publika uskoro imati priliku da čuje. Šta si nam spremila?

A post shared by 🔊ᴛɪᴊᴀɴᴀ ʙᴏɢɪᴄᴇᴠɪᴄ (@tijanabogicevic_music) on Mar 8, 2018 at 10:32am PST



-Dugo radim na ovom albumu. Imala sam razne uspone i padove, zbog čega sam mislila da to nikad neću ni završiti. Naša zemlja je dosta osiromašena kulturno, pa sam ja tek kad sam otišla u Ameriku da živim i tamo se, da kažem, snašla i stekla neku finansijsku moć, uspela da se vratim ovde i nastavim rad o svom trošku. Ja kažem da sam ja ustvari najveći patriota, jer odem i zaradim pare u inostranstvu i onda ih trošim ovde u Srbiji. Očekujem definitivno uspeh od novog albuma, jer ne bih radila nešto u šta ne verujem. Pesme su velike, sa odličnim tekstovima i melodijama.

Domaća publika te je više upoznala nakon nastupa na Eurosongu, da li ti je to pomoglo u karijeri?

– Jeste. Samim tim što vas ljudi prepoznaju. Naravno, neki su me i osporavali, iako je meni bilo besmisleno da me neko osporava pitanjima: ‘Što nas ona predstavlja?’ Pa, nisam nastavnica georgafija, nego sam pevačica. Ako ništa drugo, barem RTS stvarno svake godine pošalje neke dobre vokale na Evroviziju, i Bojana, i Sanja i eto ja – neskromno. Ni njih dve nisu bile izuzetno popularne, ali to ne znači da bi trebalo da budu osporavane. To što neko nije popularan, ne znači da nije dobar u svom poslu, pogotovo u državi Srbiji u 21. veku, nažalost. Tako da, meni je to pomoglo da me ljudi prepoznaju i neka i pet odsto njih ostane da sluša moju muziku, ja sam napravila uspeh.

Podsetite se Tijaninog nastupa iz Kijeva: