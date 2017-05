Tijana Bogićević podsetila Evropu na pobedničku pesmu Srbije (video)

Evo na zahtev fanova da i ja jednom otpevam ovu divnu pesmu! Sinoc sa @wiwibloggs zurke! #Repost @wiwibloggs with @repostapp ・・・ That moment when @tijanabogicevic_official is singing #Molitva in our #WiwiJam. Slay gurl! #esc #esc2017 #eurovision #eurovisionsongcontest #tijanabogicevic #molitva

A post shared by 🔊TIJANA (@tijanabogicevic_official) on May 7, 2017 at 2:18am PDT