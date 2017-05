Tijana Bogićević: Ne plašim se osuda, svako ima pravo na mišljenje

Tijana nije uspela da se plasira u finale ovog muzičkog takmičenja sa pesmom “In Too Deep”, a sada iskreno otkriva šta se dešavalo iza scene, šta je pošlo po zlu, i kako reaguje na brojne negativne komentare.

Nisi prošla u finale. Kakav je tvoj utisak?

– Prvi utisak mi je odličan jer smo mi to stvarno fantastično odradili. Ono što je bilo do mene, makismlano sam dobro uradila, sve ostalo nije bilo do mene i ne mogu da komentarišem razloge zbog koji nismo ušli u finale.

Želiš da kažeš da je postojao neki problem?

– Koliko vidim tehničkih problema nije bilo, iako smo od dolaska u Kijev imali velikih problema sa tehnikom. Ali ne volim izgovore, ne krivim nikog posebno, da sam loše otpevala, saplela se, onda bih mogla sebe da krivim. Dala sam sve od sebe i ne želim nikoga da krivim zbog toga. Uvek sam govorila da su ukusi različiti, nekome se možda nije svidela pesma, nekome se možda nije svidelo kako izgledam, kako pevam. Ovde se takmiče ukusi i treba biti vrlo oprezan kada se bira kako se i šta se šalje, da bi se razmišljalo da se zadovolje ukusi. Nikada ne možete da znate šta će biti.

Da li se plašiš osude ljudi?

– Ne plašim se osuda, svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Pogotovo u eri interneta kada ima toliko komentara da više ne znaš koji je pozitivan, a koji negativan. Zadovoljna sam, to mi je jedno bitno, a čak i kada znate da ste dali sve od sebe, ljudi će imati pravo da vas kritikuju. Verujem da je svim stalo da se pobedi i uđe u finale, ljudi različito reaguju kada dođe do poraza. Moje mišljenje je da treba biti dostojanstven i kada se dogodi poraz. Ne smatram to krajem sveta. Nisam tip osobe koja bi sad do detalja analizirala sve detalje i pokušala da otkrije šta i ko je uzrokovao što nismo ušli u finale i šta je trebalo da uradimo bolje. Ljudi sa RTS-a treba naprave analizu.

Srpska pobednica na Evroviziji Marija Šerifović je između ostalog izjavila: “Odlazak na Evrosong nije ekskurzija. Kada se to promeni možda od nas i bude nešto.” Da li se slažeš sa njom?

– U našoj ekipi niko odlazak na Evroviziju nije shvatio kao odlazak na ekskurziju. Ali, naravno da se slažem sa Marijom. Istina je da ne treba ništa da se shvata kao ekskurzija, ali mi smo to shvatili ozbiljno. Marija je verovatno aludirala na to da mi to nismo shvatili ozbiljno, ali je uveravam da je tim koji je izašao na binu i otpevao ovu pesmu zaista dao sve od sebe, za ostale ne mogu da tvrdim. Ljudi kada su ogorčeni nekako ishitreno reaguju sa nekim izjavama, ali ne mislim da je Marija zlonamerna u svojim komentarima. To je verovatno rekla iz najbolje namere.

Ti, Marko Kon i “Moje tri” jedini ste srpski prestavnici koji nisu ušli u finale, kako gledaš na to?

– To se zna. Dogodiće se još nekome sigurno u budućnosti, bili smo Marko Kon i ja, sutra će neko drugi. Nije kraj sveta, ne znam zašto se ljudi toliko opterećuju oko toga. Života ima i posle ovog takmičenja.