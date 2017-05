Tijana Bogićević: Jako sam zadovoljna, nisam neko ko će tražiti krivca

Pevačica Tijana Bogićević, nakon što nije uspela da se plasira u finale Evrovizije, vratila se u Srbiju, i otkrila sa kakvim problemima se srpska delegacija susretala na sceni u Kijevu.

-Bilo je raznih tehničkih problema. Nismo samo mi imali probleme, nego sve delegacije. Ali ja sam jako zadovoljna, nisam neko ko će tražiti krivca, rekla je Tijana i otkrila da li se plaši da će je ljudi zaboraviti posle ovog takmičenja.

-To ne može da se desi, na vama je samo kako ćete vašu karijeru da vodite. Pop muzika u Srbiji je zaboravljena. Nisam bila mnogo prisutna ni pre Evrovizije, moj albium će izaći u oktobru i sa i bez Evrovizije. Možda me jedino mediji zaborave, ako im ne budem interesantna, ali to je već na vama, rekla je pevačica.