Tihomir Stanić: Upao sam u velike dugove zbog filmske produkcije, morao sam da založim stan

Povezane vesti



Popularni srpski glumac Tihomir Stanić zbog velikih troškova oko produciranja svojih filmova morao je da založi stan. On je podigao hipotekarni kredit u jednoj banci, opredelio se za rizičan potez, a to je potvrdio i sam glumac.

– Da, morao sam da založim stan, ali to više nije bitno. To je normalno u toj vrsti posla. Rešio sam to, i tek ću da rešim. Ponekad čovek mora da radi više nego što je normalno, ali ako vam taj rad pričinjava radost, onda je sve u redu – priznaje Stanić za Blic, i objašnjava kako je došlo do toga da se toliko zaduži svojevremeno:

– Upao sam u velike dugove zbog filmske produkcije. Producirao sam nekoliko filmova, na koje sam ponosan, ali sam pogrešno procenio obećanja koja sam dobio da ću imati finansijsku podršku od ljudi koji su moćni, pa i od političara. Gadno sam se opekao. Sada mnogo radim i vraćam te dugove. Naravno, kao glumac moram mnogo više da radim da bi se vratili ti producentski dugovi zato što su to različite sume. To su ogromni iznosi i ogromni problemi u koje sam upao, ali ne žalim se. To je iskustvo, posledica toga što nisam bio potpuno spreman da se bavim tim producentskim poslom, ali ne žalim jer je to u suštini jedna pripremna faza. I dalje mislim da ću taj film o Jasenovcu i spasavanju dece iz logora Jasenovac kad-tad snimiti – optimističan je Stanić.

Na pitanje kako je njegova porodica reagovala na odluku da založi stan u kojem žive jer dovesti u pitanje stambeni prostor nije naivna stvar, Tika kaže:

– Pa, valjda su mi verovali.

Tihomira već drugu sezonu zaredom gledamo u hit seriji “Ubice mog oca” u ulozi inspektora Marjanovića, a njegov lik je omiljen mnogim gledaocima. Neki žale što se serija više ne emituje na RTS-u, a Stanić se ovom temom ne bavi. – Producenti serije su imali razloge za taj potez. Ni kao glumac te serije, a ni kao čovek koji se ne bavi produkcijom te serije nisam pozvan da to komentarišem. Nemam mišljenje po tom pitanju. Naučio sam u životu da razmišljam o stvarima na koje mogu da utičem – kaže Stanić, i ističe da je srećan što baš on igra Marjanovića u “Ubicama”:

– Ta uloga je vrlo inspirativna. Mnogi glumci su tražili da je igraju zato što je jako dobro napisana. To sam tek kasnije saznao – otkriva Tihomir.

On će ove godine, kao i prethodne, biti veoma zaposlen kada je reč o TV serijama:

– Ponekad naiđe dobar period u profesionalnom životu nekog glumca da svakim svojim poslom obezbedi sebi sledeći posao. Imam neku vrstu sreće što sledi snimanje treće i četvrte sezone serije „Ubice mog oca”, ja verujem da će i “Psi laju, vetar nosi” dobiti nastavak, da će biti druge sezone, sad se sprema četvrta sezona „Vojne akademije”, prema tome, ne moram da brinem šta ću da radim ove godine – završava kroz osmeh glumac.