Tihomir Stanić: Ljudi nose u sebi sve moguće aspekte dobra i zla

U “Vojnoj akademiji” je tumačio principijelnog načelnika Zekovića, u “Ubicama moga oca” korumpiranog načelnika policije Marjanovića, dok je u upravo završenoj seriji “Santa Maria della Salute” tumačio poznatog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Trenutno snima seriju Jelene Bajić Jočić “Psi laju, vetar nosi” u kojoj tumači glavnog junaka Stavru.

– Lik koji tumačim na prvi pogled na mene uopšte ne liči, ali prolazi kroz situacije koje su meni privatno apsolutno poznate. Čini mi se da smo univerzalnu priča koja je u ovom slučaju smeštena na obodu Beograda uspeli da ispričamo na način na koji će se prepoznati ne samo neki akteri iz miljea o kome govorimo već i da se lično prepoznamo. Ja kao ozbiljan dramski glumac, filmski producent i čovek koji na prvi pogled uopšte ne liči na ovog Stavru kojeg igram, naišao sam na potpuno identične situacije u kojima se našao i lik. To me veseli i to mi prija tokom rada na ovoj seriji. Isto tako način na koji radimo mi u toj meri odgovara da dolazim na snimanja i kada ih nemam. Bukvalno mi nedostaje ova atmosfera – priča Tihomir Stanić za “Blic TV magazin” i dodaje da scenario Radoša Bajića pruža priliku za jednu višeslojnu igru.

– Možda nije sve to tako kako izgleda. Kao što je nama iz dana u dan ovo snimanje sve zanimljivije, interesantnije i uzbudljivije, nadam se da će i gledaocima ova serija tako delovati.Lik koji tumačim na prvi pogled na mene uopšte ne liči – kaže glumac

Na pitanje da li će publika, dok bude gledala seriju, više da se smeje ili da se zamisli, glumac kaže da to zavisi od percepcije, ali i od samog gledaoca.

– Mi sada percipiramo iz jednog ugla, koji ni ti ljudi sami koji se u seriji pojavljuju, ne bi voleli i ne bi želeli. U životima naših likova se najbolje vidi činjenica koliko smo mi kao država i društvo dobili od Evrope, a sami smo insistirali na tome – ističe Stanić.

U seriji “Psi laju, vetar nosi” Stavrinu poludementnu majku tumači Mira Banjac.

– Ja Miru doživljavam kao jednog od najbližih članova porodice. Od kada znam za sebe, znam za Miru Banjac. Kada smo imali sreću da je upoznamo i da radimo sa njom, to je za nas glumce bila velika sreća. Ja sam stvarno imao sreću u životu da radim sa divnim i velikim glumcima. Mnogi su trenutno sprečeni da igraju jer su pomrli, ali ja zaista ne verujem u smrt. Što sam stariji, više verujem da se promeni oblik samog života i da su ti ljudi sa kojima sam igrao u Ateljeu 212 i dalje prisutni preko nas koji smo ih znali i čiju energiju smo upamtili – priča Tihomir Stanić.

Glumac ističe i da se raduje nastavku serije “Ubice moga oca”

– Mislim da će biti nastavka, odnosno četvrte sezone “Vojne akademije”, a drugi serijal serije “Ubice moga oca” nastavljamo da radimo odmah posle ove serije, koju trenutno snimam. Srećan sam stvarno što u svim tim ulogama izgledam potpuno drugačiji i bavim se drugim aspektima i života i drugim stranama sopstvene ličnosti. Ne može glumac odigrati ništa što već nema u svom, makar imaginarnom iskustvu. Mislim da isto tako i ljudi koji nisu glumci nose u sebi sve moguće aspekte i dobroga i zla. Pitanje je samo šta će im okolnosti ponuditi, šta će im biti primamljivo, gde će pokleknuti i kakvu će glupost napraviti – smatra glumac.