Tihomir Stanić: Loše mi je što sam nekima ostao dužan, al me oni uteše time što se ne ljute na mene

Povezane vesti



Glumac Tihomir Stanić zapao je u velike producentske dugove iz kojih se, kaže, čupa i danas, a njegova firma je blokirana dok ne otplati sve dugove.

Na pitanje da li je izgubio mnogo novca, Stanić je za “Azru” rekao:

– I to puno novaca koje tek treba da steknem. Ali, to su samo pare. Srećem ljude kojima sam ostao dužan, loše mi je zbog toga, ali me uteše time što se ne ljute na mene. Izgleda da shvataju da nisam uzeo sebi i da ih nisam prevario, nego znaju o čemu se tu radilo. Ne ljutim se ni ja ako je meni neko ostao dužan – priča i otkriva:

– Danas kao glumac vraćam dugove od honorara i radim kao promoter jednog proizvoda. Propast na jednom planu shvatio sam kao priliku da mnogo više uspem i mnogo više radim na drugom planu i da tu nađem neki balans, ravnotežu i smisao života. Da ispravim sve gde sam i ja pogrešio, s druge strane, mislim da je mnogo bolje biti prevaren nego prevariti – dodao je Tihomir.

Zbof finasijskih problema glumac je podigao hipotekarni kredit u jednoj banci.