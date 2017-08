Tanju Savić život nije mazio, a zbog svega što ju je zadesilo povukla se iz javnosti

Prva sezona popularnog pevačkog takmičenja iznedrila je mnoge zvezde, među kojima je i Tanja Savić. Plasman u finale i album koji je nakon toga snimila vinuli su je u sam vrh mladih estradnih nada, ali nevolje je ipak nisu zaobilazile.

Tanjina porodica teško je živela i pevačica u detinjstvu nije mogla da priušti sve što joj je bilo potrebno, pa je čim je postala poznata i zaradila novac finansijski pomogla svojim roditeljima. Međutim, kuća koju je kupila na Zvezdari, vredna oko 100 000 evra, zavadila je Tanju i njenu porodicu.

Naime, pevačica je u nedostatku novca želela da je proda sa čim se njeni roditelji nisu slagali i nisu joj to dozvolili, s obzirom na to da se, iako je kupljena njenim novcem, kuća vodila na njenog oca.

– Nisam u dobrim odnosima s roditeljima. Prevarili su me ljudi od kojih sam se tome najmanje nadala, i to me mnogo boli. Mi smo do prošle subote bili u dobrim odnosima, a onda se dogodio sukob preko kojeg ne mogu da pređem. Otišla sam kod njih u Radinac da uzmem papire od kuće koju sam kupila jer hoću da je prodam. Otac nije hteo da mi ih da. Nekretnina koja je kupljena od mojih para vodi se na njegovo ime. Nisam mogla da verujem šta me je snašlo. Nastao je haos i istog trenutka sam otišla odatle. Mnogo me boli izdaja, a ono što me je najviše povredilo jeste to što je moja mama rekla da ja lažem. Stidim se njenih reči. Ona me je vaspitala tako da ni za koga ne govorim da laže, a ona je prva koja me je nazvala lažovom. Sama je sebi lupila šamar! – ispričala je tada Tanja.

Nakon velike svađe, pevačicini roditelji i sestra Biljana javno su izjavljivali da ne žele da čuju za nju, zbog čega godinama nisu bili u kontaktu.

S obzirom na to da se nakon udaje za Dušana Jovančevića odselila u Australiju, gde su rođena i njena dva sina, Tanja se zbog porodičnog skandala na neko vreme povukla iz javnosti i nije dolazila u Srbiju.

Ovo nije bio kraj nizu nesrećnih događaja koji su je pratili, a taman kada se početkom ove godine vratila među srpsku publiku, pevačica je nažalost zbog zdravstvenih problema izgubila bebu, što ju je ponovo na neko vreme odvojilo od scene.

Splet životnih okolnosti doveo ju je do toga. Neretko je izjavljivala da joj je, pošto se ostvarila u ulozi majke, porodica na prvom mestu.

– Nigde se ne pojavljujem, jako sam se posvetila porodici – kazala je pevačica gostujući u jednoj emisiji.

Estradi se vratila sa nekoliko snimljenih pesama, od koje je jedna objavljena prošle godine. Činilo se da će to biti njen veliki povratak, ali i dalje ništa od toga.

Ostala je jedna od sjajnih vokala i potencijal koji je mogao da dosegne status velike zvezde, ali ono što je neosporno je svakako njen glas i hitovi koje je imala. Možda Tanja sprema nešto što će je opet vratiti na sam vrh scene.