Tanja Savić o provokativnom stajlingu: Malo mi je degutantno da majka dvoje dece izbaci grudi u prvi plan

Tanja Savić je uvek intrigirala svojom pojavom. Ona je lepa i zgodna, ali i pomalo stidljiva, pa je promena stila koju je prikazala u novom spotu “Prostakuša” pomalo šokirala njena fanove.

– To je individualna stvar, zavisi kako se kome sviđa, ali meni je malo degutantno da majka dvoje dece izbaci grudi u prvi plan. To mi je malo bez veze. Da sam ja devojka, to bi bila druga priča – kaže Tanja.

Iako se čini da je spot snimljen na Kubi, snimanje je zapravo obavljeno u Bugarskoj.

– Bila nam je želja da izgleda kao da je snimljen na Kubi. Uspeli smo u tome i zbog toga sam srećna. Španski jezik koji se čuje na početku spota me je baš oduševio – iskrena je Tanja, a prenosi “Ekskluziv”.

Ona je otkrila i koliko zaista dobro zna španski.

– Pre sam mnogo više znala španski, i razumela ga, zbog tih serija koje sam pratila redovno, ali sada ne pratim. Sad su turske serije veći hit, ali nemam vremena za to – kaže Tanja.