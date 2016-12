Tanja Peternek: Molila sam Bosiljčića da mi ćerku odgovori od glume

Tamara Aleksić, koja glumi Lenku Dunđerski u filmu “Santa Maria della Salute”, žarko je želela da postane glumica da je ni dobronamerni saveti Ivana Bosiljčića nisu pokolebali.

Sve je počelo dok je Tamara još bila u četvrtom razredu srednje škole.

Kada je čula da njena mezimica želi da se bavi glumom, njena mama, novinarka Tanja Peternek, autorka emisije “TV lica… kao sav normalan svet”, odmah je pozvala Ivana Bosiljčića.

– Kada mi je rekla da će studirati glumu, zamolila sam Bosketa, koji je veliki i glumac i čovek, definitivino među pet najboljih u Srbiji, da joj skrene pažnju kakav je to posao. Sećam se da smo se videli posle njegovog koncerta u Sava centru. On ju je posavetovao: “Biti glumac je najteži posao, a teže od toga je samo biti glumica”. Pitao ju je i da li je sigurna da to želi, a ona je bila samouverena: “Želim samo to i ništa drugo.” Kada je to izgovorila, Ivan me je pogledao i samo je izustio: “Pa evo, ja sam probao” – otkriva Tanja Peternek Aleksić za “Blic”.

Nekoliko godina kasnije, prvi kadar koji je Tamara snimila bio je upravo sa Ivanom Bosiljčićem, i to u ostvarenju “Šešir profesora Koste Vujića”.

– Tada mi je stigla poruka od Bosiljčića da je prvi kadar koji je snimila u životu bila scena s njim – objašnjava Tanja.

Inače, neke Tanjine kolege nisu znale da je ona Tamarina mama, tek sad kad se prikazuje film “Santa Maria della Salute” polako se to otkriva.

– Ne bih volela da Tamara ima neko opterećenje zbog toga – objasnila je ponosna mama.

Inače, Tanja Peternek u braku s rediteljem Goranom Aleksićem ima dve ćerke, Tamaru i Anju.

– Nas tri smo kao “Gilmor girls” i najviše na svetu volimo tu seriju i smatram da tako treba da izgleda idealna veza majke i ćerki – ističe Tanja.

Tanja Peternek je za “Blic” otkrila jedan detalj o Vojinu Ćetkoviću.

– Godine 2003, radila sam intervju s Vojinom u kojem je bio jedan čaroban deo gde sam ga pitala da li bi on voleo da njegova deca budu glumci pošto znam da njegovi roditelji nisu bili oduševljeni kada su čuli čime on želi da se bavi. Tada je Vojin mene pitao da li bih ja volela da moje dete glumi. I eto, isti čovek je sada Tamarin partner u filmu “Santa Maria della Salute”.

