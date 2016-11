Tanja Bošković: Važno je da umete da ustanete i da podnesete modrice na duši

Tanja Bošković, jedno od naših najvećih glumačkih imena, bila je među onima koji su razgovarali sa publikom tokom proslave 60 godina Ateljea 212. Među njima spontana i otvorena, takva je bila i sa nama. Bez dlake na jeziku, ali i bez mistifikacija, ova prelepa glumica sada čak uživa da otkrije poneku bizarnost iz svoje karijere koju bi neki manje sigurni u sebe radije prećutali. Ne i Tanja.

Ljudi nekad, naročito mladi, od straha zaborave na sopstvenu hrabrost

– Imala sam premijeru u Ateljeu koja nije dobila aplauz! Majke mi sam talentovana i publika me voli i moj kolega koji je igrao sa mnom je talentovan i njega publika voli, ali džabe. Sećam se da sam samo videla Batu Stojkovića kako se očajan sagnuo i stavio ruku preko lica. Niko nije aplaudirao sem mojih tate i mame, i to tiho. Ali, i to je trebalo zaslužiti. To čovek mora i da podnese. Znate, ja sam neko ko je imao premijere gde nisu letele ruže na scenu nego latice. I ovacije po 20 minuta. Ali to se brzo zaboravi. Ovo bez aplauza je stvarno pikanterija.

Na pitanje da li je u pravu jedna njena mlada koleginica koja kaže da je za plakanje to što mladi nikada više neće imati tako dobre uloge na filmu i u pozorištu kao njena generacija.

– Nije u pravu. Osim velikog talenta, velikog rada, morate imati veliku sreću. Ljudi nekad, naročito mladi, od straha zaborave na sopstvenu hrabrost. Najveća hrabrost je pobediti taj strah. Ustati i boriti se. Svi smo se borili. Mislite da je Zoranu Radmiloviću bilo lako? Nije. Svi zaboravljaju njegovu prvu i drugu godinu studiranja. Meni je o tome pričao. Šestica iz glume i potpunu zatvorenost. To su svi zaboravili. Ne rodi se genije odmah, genije se prvo stvara.

Tako pričate i ćerki Lani?

– Pokušavam da je naučim da prestane da strepi. Hrabrost je neophodna. Sloboda od straha je najveća sloboda. Svi mi govore “legendo, legendo”, a niko se ne seća kako sam počela. Ne sećaju se “Znanja-imanja” i mog učenja da u živim emisijama recitujem pesmu. Niko se ne seća kako sam išla na radio da gledam kako se snimaju drame, niko se ne seća probnih snimanja, groznih filmskih scenarija koja sam čitala i koja sam, skoro po pravilu, igrala. Toga se ljudi ne sećaju. Njima sad sve deluje strašno idilično, a tada kada sam to živela nije uopšte bilo idilično. Naprotiv. Ali, bože moj, valjalo je imati i snage i reći – aha, ovo je faza i imam sa sobom plan! Pa sad, nekad uspete, nekad ne. Važno je da umete da ustanete. I da podnesete sopstvene modrice. Da, modrice na duši – kaže Tanja.

Otkriva da nije umela sa muškarcima, jer je njena istinska ljubav oduvek bilo pozorište.

– Ja sam zaista zaljubljena u pozorište i jednom kad sam prosila jednog od svojih momaka, on me je odbio sa time da sam ja udata za pozorište i da ni ne pokušavam da se udajem. Dobro sam ga shvatila i iz toga izvukla naravoučenije, nisam se mnogo ni petljala – rekla je glumica za Blic.