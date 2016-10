Tanja Bošković o glumici Nataši Bekvalac: I sebe bih mogla da nazovem amaterkom



Partnerka glumačkoj zvezdi Tanji Bošković u predstavi “Tajna Crne ruke” bila je pevčica Nataša Bekvalac kome je to bio debi na pozorišnim daskama.

Tanja se osvrnula na pitanje o tome da li je bila zadovoljna igrom novosadske lepotice.

– Sve je to pre neko veče u Sava centru bilo veoma uzbudljivo, ali neću komentarisati ngažovanje Nataše Bekvalac. Svaki reditelj ima svoje pravo da radi onako kako on smatra da treba. Ono što je reditelj hteo, u to nisam htela da zalazim. To je njegov put i način. Ne mešam se u sve. Mogu da govorim o glumi, u tome sam profesionalac, a ostalo… mogla bih sebe da nazovem amaterkom – jasna je Tanja u izjavi za Blic.

A photo posted by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Oct 9, 2016 at 3:13pm PDT

Sama Nataša bila je više nego zadovoljna posle premijere:

– Moja duša od sinoć je mirnija. Ponosna sam na celu ekipu sa kojom sam poslednjih mesec dana živela. živela “Tajnu Crne ruke” i zahvaljujem se na svakom zajednicki provedenom trenutku – napisala je Bekvalčeva jutro posle premijere.