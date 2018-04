Tanasije Uzunović: Čast mi je da igram vojvodu Radomira Putnika

Sjajnog glumca Tanasija Uzunovića mnogobrojna publika „Nemanjića“ videla je kao bolje rešenje za lik Stefana Nemanjića nego Mladena Nelevića.

On za Kurir kaže da poštuje odluku reditelja i da je zadovoljan svojom ulogom velikog slikara Antonija Zografa.

– Moja saradnja s Markom Marinkovićem je bila dobra. Neki drugi oci su odlučili da to tako bude. Igrao sam Zografa i publika će me videti još u dve epizode. Nervira me sva ta ujdurma koja se napravila oko „Nemanjića“. Ima mnogo lošijih serija, a ona ispunjava sve zahteve i kriterijume za publiku kojoj je i namenjena – smatra Uzunović.

Tanasija posle „Nemanjića“ čeka i snimanje serije i filma „Čarape kralja Petra“.

– Lazar Ristovski me je pozvao da igram vojvodu Radomira Putnika. Čast mi je da igram u tom projektu jer će to biti veliki film i serija. Lazar i Petar su uzeli na sebe da taj deo naše slavne istorije obeleže na dostojanstven način – kaže legendarni glumac.

Sa Uzunovićem su uoči praznika razgovarali na proslavi 70 godina Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

– Proveo sam u ovom pozorištu 33 godine i smatram ga svojom drugom kućom. JDP je stub srpske kulture koji je neuništiv. Ovo je slava ne samo Beograda nego cele Srbije – smatra glumac.

On je pobornik da ime Jugoslavija mora da ostane u imenu pozorišta. – Jugoslavija je bila prekrasna ideja, koju njeni narodi nisu uspeli da shvate i podrže. S punim pravom naše pozorište nosi naziv Jugoslovensko dramsko i ima veći značaj i van tih prostora.

Tanasije pored mnogobrojnih uloga na filmu, neumorno igra 16 godina u predstavi „Velika drama“.

– Siniša Kovačević je pored Dragoslava Mihailovića jedini pisac koji piše o tom periodu naše istorije koji mnogi pokušavaju da gurnu pod tepih. Mi kroz „Veliku dramu“ saznajemo istinu o sebi. Publika zato i voli ovu predstavu – zaključuje Uzunović.