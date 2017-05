Tamara i Miodrag Dragičević: Bilo bi vrlo interesantno da se zajedno pojavimo na sceni

Miodrag Dragičević je trebalo da postane košarkaš i niko se nije nadao da će biti primljen na glumu. Zato njegova sestra Tamara sada kaže da, iako je starija, mnogo može da nauči od svog brata.

Glumica Tamara Dragičević pažnju javnosti privukla je serijom “Miris kiše na Balkanu”, a onda su usledile “Vojna akademija”, “Montevideo, Bog te video!”, kao i film “Igra u tami”. U međuvremenu se ova lepa glumica udala, romantična ceremonija venčanja organizovana je na Adi Bojani, a njen izabranik je i njen kolega Petar Benčina.

Pre nekoliko meseci dobili su ćerku Stašu. A brat Miodrag odavno je krenuo sestrinim stopama. Za sada se posvetio pozorištu i kažu da važi za jednog od najperspektivnijih mlađih glumaca. Televizijska publika ga je zapazila u seriji “Čizmaši” gde je igrao glavnu ulogu. Ovih dana pozorišna publika je bila oduševljena njegovom ulogom ubice u “Ričardu Trećem”.

Ko je na premijeri predstave “Ričard Treći” imao veću tremu: brat koji je bio deo glumačke postave ili sestra koja ga je gledala iz publike?

Tamara: On je imao veću tremu. Posle prve pa druge njegove predstave imala sam tremu, ali sada sam došla opušteno da uživam. Stvarno sam uživala i moram da kažem da su svi bili maestralni.

Miodrag: Šekspir je za mene veliko iskustvo jer je to jedan od težih zadataka za svakog glumca. Razbiti taj stih i govoriti ga što prirodnije sa mišlju, da to sve bude iskreno na sceni. Iskreno, bilo mi je malo teško. To veliko Narodno pozorište te četiri velike galerije, pa sam imao malo veću tremu nego prethodnih puta kada sam igrao u Ateljeu i JDP-u. Ali bilo mi je prelepo da pratim njih sve sa strane nakon mojih scena na probi kako to rade, posebno Igor Đorđević koji je napravio veliki posao i od koga sam mnogo naučio u ovom procesu.

Šta sestra najčešće savetujete bratu?

Tamara: Ne savetujem ga mnogo. Iskreno, ja od njega mnogo učim. Srećna sam što smo brat i sestra. Naše karijere su potpuno drugačije, što je i normalno. Jedno od drugog učimo. Kao iskusnija i starija, dajem mu savete za ovaj naš glumački poziv. Stresan je ovo posao. Ono što ga ja savetujem ne smem vama da kažem. To će ostati naša mala tajna. To će samo on da zna. Ovo je vrlo složen poziv. Deluje možda jednostavan, ali nije ni najmanje.

Kada jedno dete krene da se bavi glumom, roditelji kažu OK, ali kada i drugo dete odluči da se bavi tim poslom, kakav je njihov stav?

Miodrag: Bili su iznenađeni, posebno pošto sam ja u jednom trenutku krenuo u drugom pravcu što se tiče mojih životnih planova. Bavio sam se osam godina košarkom i trebalo je da studiram u Americi i da tamo završavam školu i onda sam dobio mononukleozu i potpuno sam skrenuo u nekom drugom pravcu i upisao fakultet. I, naravno, da im je to bilo čudno. Nisu ni oni očekivali s obzirom na to da je teško upisati glumu.

Tamara: Beogradska scena i naša srpska kinematografija imale su sreće da je on upisao glumu!

Da li vam je želja da zajedno zaigrate?

Tamara: Da. Film, pozorište, šta god. Bilo bi vrlo interesantno.

Miodrag: Imam veliku želju. Ne mogu da zamislim kako će to da izgleda da ja sa sestrom s kojom provodim svaki dan stojim zajedno na sceni.