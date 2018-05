Tamara Krcunović: Naša zemlja je toliko divna i ima toliko prostora da se rade nove stvari

Tamara Krcunović jedna je od najzaposlenijih domaćih glumica, a bila je na Kanskom festivalu kako bi promovisala film “Teret”.

Šarmatna Tamara Krcunović koju ljubitelji serija imaju prilike da gledaju u “Šifri Despot”, kaže da joj je zadovoljstvo što je deo ove ekipe.

Boravak u Kanu joj je bio kao kod kuće, s obzirom na to da je Francuska jedno vreme bila njena druga domovina.

– Ja sam živela u Francuskoj i radila tamo. Imala sam sreću što sam odrasla u Alžiru da francuski govorim kao maternji. Ali da odem negde drugo i meni bi nudili uloge Ruskinje. Naša zemlja je toliko divna i ima toliko prostora da se rade nove stvari, tako da nam je OK i ovde – kaže za Blic Tamara Krcunović i dodaje:

– Ambicije znaju čoveka baš da sprže.

Ova talentovana glumica kaže da uporedo sa predstavom “Hotel 88” radi i na drugim projektima.

– Radimo na tome da se snimi film po motivima predstave. Kao i za svaki projekat, tako ni za ovaj nismo hteli da žurimo i želimo da ljudi koji će raditi na scenariju i reditelj budu baš kako treba. Za film treba dosta vremena. Temeljno ćemo raditi na njemu kako bismo bili zadovoljni – kaže Tamara.

Ono što su morali da pitaju Tamaru jeste da li smatra da se njena prijateljica i koleginica Jelisaveta Orašanin prolepšala tokom boravka u Los Anđelesu. – Mislim da se svaki normalan čovek preporodi kada ode na daleke pute. Srećni smo što nam se Jeli vratila još lepša – kaže Tamara.

Za razliku od Jelisavete, koja je poznata kao ljubiteljka noćnih provoda, Tamara je kućni tip.

– Ja ne izlazim uopšte pošto 24 sata radim. Ali nadam se da će biti trenutaka – kaže Tamara.

Pošto je mnogo angažovana, Tamara kaže da zna često da se iznervira u poslu.

– Imam osećaj da ne mogu da iskontrolišem sve što me okružuje i onda kada su velike ekipe, kada su snimanja velika, imate veliku odgovornost. Vi kao glumac ste okruženi stotinama ljudi na setu i na kraju zavisi od vas da li će se nešto desiti ili ne. To stvara veliku tenziju. Naš posao jeste stresan. Ljudima kada to sa strane gledaju izgleda zabavno, ali to nije tako. Dok se svi dobro ne oznojimo, ne može ništa da uspe – kaže Tamara.